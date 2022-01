Stasera in tv domenica 30 gennaio, su Rai 1 l'ultima puntata de La sposa: le anticipazioni

30 gennaio 2022 a

Terzo ed ultimo appuntamento con La sposa su Rai 1, la fiction in onda questa sera - domenica 30 gennaio - alle 21,25. Al centro della storia una giovane donna calabrese, Maria - interpretata da Serena Rossi - che per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con Italo, un agricoltore vicentino - Giorgio Marchesi - e trasferirsi al Nord. Siamo nell’Italia, degli anni ’60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Questa sera scopriremo come andrà a finire la storia, visto che andrà in onda l'ultima puntata.

Nella puntata di questa sera, Italo perderà la vita per salvare Paolino, che si era recato di nascosto nel cortile dopo aver intravisto una sagoma misteriosa. In cortile scoppia però un incendio, e per trarre in salvo la vita del figlio, Italo morirà, lasciano un grande dolore e vuoto nel cuore di Maria, incinta del loro bimbo. Vedova, la donna proverà ad andare avanti, ma i problemi non mancano. Paolino verrà affidato all'amica Nunzia per un ricovero. La degenza si allunga e al rientro dall'ospedale, Maria scopre che Paolino è stato affidato a un istituto per volere di Antonio, l'ex. Maria inoltre dovrà fare i conti anche con l'atteggiamento del fratello Giuseppe.

Maria, interpretata magistralmente dalla splendida Serena Rossi, è una giovane donna del Sud che, per garantire un futuro ai fratelli e alla madre, accetta un matrimonio per procura trasferendosi nel Nord Italia a vivere con un uomo che ha sposato ma che non conosce, Italo. Nonostante il duro lavoro in campagna, le ostilità dovute al suo essere donna e meridionale, il rifiuto iniziale del marito Italo, Maria non si arrende. Anzi, resiliente, cerca di migliorare la vita di tutti: a casa, a cominciare da Paolino, il figlio di Italo e della sua prima moglie; e sul lavoro, battendosi per i diritti delle lavoratrici e rivendicando, già in quegli anni, la parità di genere. La sua è una rivoluzione lenta che si basa sull’inclusione e sull’ascolto. Come andrà a finire la fiction? Appuntamento alle 21,25 su Rai 1 per scoprirlo.

