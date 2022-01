Sabrina Salerno, da Boys a Siamo Donne con Jo Squillo, fino al matrimonio con Enrico Monti

30 gennaio 2022 a

Nel salotto pomeridiano di Verissimo, in onda oggi domenica 30 gennaio su Canale 5, ci sarà anche Sabrina Salerno. La cantante italiana sarà ospite di Silvia Toffanin nel consueto programma del weekend Mediaset.

All'anagrafe Sabrina Debora Salerno, è nata a Genova il 15 marzo 1968. Durante gli anni del liceo partecipò al concorso di bellezza Miss Lido, vinse il titolo di Miss Liguria e partecipò a Miss Italia 1984. L'anno successivo arrivò in televisione, nel programma del sabato sera di Canale 5, Premiatissima, condotto da Nino Manfredi e Johnny Dorelli. Passa ancora un anno e grazie a Claudio Cecchetto esordisce nel mondo della musica con il singolo Sexy Girl. La canzone raggiunse un buon successo anche in Germania, Australia e altri paese europei. In Italia fu scelta come sigla di Festivalbar 1986. Nello stesso periodo affianca Sandra Mondaini e Raimondo Vianello in SandraRaimondo Show e in Grand Hotel di Daniele Formica. Nel 1987 esce il suo primo album, dove compaiono Boys (Summertime Love), Hot Girl e Lady Marmalade, tre brani che riscossero successo in tutta Europa. In particolare, Boys arrivò al terzo posto della classifica britannica, aiutata dal videoclip in cui Sabrina Salerno usciva da una piscina bevendo un drink con indosso solo un bikini bianco trasparente. Il successo la portò nel 1990 alla conduzione di Raffaella Venerdì, Sabato e Domenica... E saranno famosi assieme a Raffaella Carrà. Nel 1991 invece arriva la prima canzone in lingua italiana: è Siamo donne, con Jo Squillo, con cui le due cantanti parteciparono al Festival di Sanremo. Negli anni Novanta continua la sua carriera tra musica e tv, esordendo anche a teatro. Per quanto riguarda la musica, però, si prese una pausa dal 1999 al 2008, quando tornò con l'album Erase/Rewind Official Remix. Di recente, è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020, mentre l'anno successivo è in gara a Ballando con le stelle con il ballerino Samuel Peron, classificandosi al terzo posto.

Nella vita privata è sposata con Enrico Monti dal 2006. La coppia si è conosciuta e messa insieme nel 1993 e dalla loro unione è nato, nel 2004, il figlio Luca Maria. Alla fine degli anni ottanta era fidanzata con l'attore Pierre Cosso.

