Gemma Galgani, il seno rifatto e Massimiliano nella vita della dama di Uomini e Donne Over

A Verissimo, oggi domenica 30 gennaio, ci sarà anche Gemma Galgani. La protagonista di Uomini e Donne Over sarà infatti nel salotto televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, in onda dalle 15,30. In studio, oltre a lei, anche un'altra protagonista di Uomini e Donne: Tina Cipollari.

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950. Figlia di una coppia toscana - la madre è di Siena, il padre di Arezzo - cresce assieme alla sorella minore Silvana. Durante l’infanzia ha pensato anche di farsi suora ed infatti decise di volersi chiudere in convento, ripensandoci in seguito. Da piccola il suo sogno è la danza classica: non riesce nell'intento di diventare ballerina, ma negli anni è alla guida di vari teatri torinesi, tra cui l'Alfieri dal 1969 al 1981. In seguito dirige il teatro Colosseo, dove conosce anche personaggi del calibro di Gigi Proietti e Walter Chiari. La sua vita da "dietro le quinte" cambia quindi con l'approdo a Uomini e Donne - trono Over - nel 2010. Partecipa anche ai salotti pomeridiani di Barbara D’Urso e a Temptation Island come “consigliera” di Ida Platano (sua grandissima amica) e Riccardo Guarnieri. Ma proprio all'interno di Uomini e Donne trova il suo spazio e i suoi amori. La prima relazione dentro il programma è stata con Ennio, un cavaliere suo coetaneo: i due sarebbero dovuti convogliare a nozze, ma la relazione è terminata prima dell'arrivo all'altare. In seguito frequenta Giorgio Manetti, con il quale ha una relazione fatta di alti e bassi: conosciutisi nel 2015, i due non riusciranno a uscire insieme dal programma. Una situazione che la lascia di stucco per diverso tempo, senza uscire con altri uomini per alcuni mesi. Altra relazione è quella con Marco Firpo, finita poco dopo l'inizio, e in seguito con Rocco Fredella, con il quale inizia una conoscenza fatta di incomprensioni, tant'è che Rocco lascia il programma nel giro di poche puntate. Nell'ultima stagione, 2021-2022, Gemma torna protagonista con una novità: si è rifatta il seno proprio durante l’estate e il suo décolleté è cambiato. Ad occuparsene è stato il dottor Marco Gasparotti. Tra le ultime frequentazioni c'è quella con esce con Massimiliano: i due sembrano in sintonia durante la prima esterna andata in onda a fine gennaio 2022.

In passato, Gemma si era sposata con un ragazzo di 19 anni quando lei ne aveva 23, ma la relazione finì dopo pochi mesi. Adesso cerca ancora l'amore che possa farla ritornare davanti a un altare.

