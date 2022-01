Tina Cipollari, gli amori, i figli e Uomini e Donne: ecco chi è l'opinionista televisiva

30 gennaio 2022 a

Tra gli ospiti della puntata odierna, domenica 30 gennaio, di Verissimo, in onda su Canale 5, ci sarà anche Tina Cipollari. La nota opinionista di Uomini e Donne sarà nello studio televisivo condotto da Silvia Toffanin, oggi in onda dalle 15,30.

Tina Cipollari, all'anagrafe Maria Concetta Cipollari, è nata a Viterbo il 14 novembre 1965. Il suo debutto nel mondo della tv arriva nel 2001 grazie a Uomini e Donne. Cipollari, infatti, è prima corteggiatrice e poi tronista del programma condotto da Maria De Filippi. E' proprio nel salotto di Canale 5 che incontra il suo primo marito e padre dei suoi figli, il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, nel 2002. Kikò stava corteggiando un'altra tronista, ma è immediatamente scattato il colpo di fulmine per Tina. iniziando a frequentare la sua futura moglie. Terminata l'avventura a Uomini e Donne, Tina è opinionista a due edizioni di Buona Domenica con Maurizio Costanzo, rimanendo comunque nel cast del programma di Maria De Filippi come opinionista affiancando Gianni Sperti e Karina Cascella. Negli anni è diventata la nemesi di Gemma Galgani. Nel 2004 si sposta in Rai, dove arriva al secondo posto dello show Il ristorante condotto da Antonella Clerici, ed è opinionista di Domenica In e La vita in diretta. Nel 2006 prende una pausa dalla tv, dove torna nel 2008, di nuovo in Mediaset, e di nuovo a Uomini e Donne in qualità di opinionista. Nel frattempo arriva anche a pubblicare tre romanzi: Strane Forme nel 2013, Miti e mitomani nel 2014 e No Maria, io esco! nel 2015. L'anno successivo torna in Rai per partecipare a Pechino Express, dove arriva al quarto posto in coppia con Simone Di Matteo.

Per quanto riguarda la vita privata, Tina si è sposata con Kikò Nalli nel 2005. Dalla relazione nascono ben tre figli: Francesco, Mattias e Gianluca. La coppia, però, si lascia nel marzo 2018, e pochi mesi dopo Tina Cipollari ufficializza la sua nuova relazione con un imprenditore fiorentino, Vincenzo Ferrara. I due si sarebbero dovuti sposare a Firenze nel 2020, ma l'evento è saltato causa Covid. Ora, dopo che Tina aveva seguito il nuovo fidanzato a Torino, la relazione è finita. Lo ha confermato nell'estate 2021 la stessa Cipollari.

