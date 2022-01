Amici, ballerini con il Covid: oggi 30 gennaio 2022 una puntata ridotta

30 gennaio 2022 a

Salta la consueta puntata registrata in studio, ma non l'appuntamento con Amici. Domenica 30 gennaio 2022 infatti andrà comunque in onda il pomeridiano di Amici a partire dalle ore 14 su Canale5, in forma ridotta fino alle 15:30 lasciando poi spazio a Silvia Toffanin e al suo salotto di Verissimo. Un cambio di programma dovuto all'emergere di una serie di casi di positività al Covid nelle scorse ore, che ha imposto lo stop alla produzione.

Come ha fatto sapere sui social Elisabetta Soldati che con la sua agenzia cura la comunicazione dei programmi di Maria De Filippi, andrà in onda uno Speciale di Amici. La puntata consisterà in 90 minuti di racconto e approfondimento sulle vite e sul percorso nella scuola degli allievi di quest'anno. Un modo per conoscere meglio i ragazzi, ora che la classe è ormai consolidata e si avvia verso la fase serale e decisiva del programma.

Il caso di Covid ad Amici è scoppiato nelle scorse ore, dopo l'emergere di indiscrezioni relative a casi di positività di alcuni ballerini professionisti, di cui tuttavia non si conoscono i nomi. Questo conferma che gli allievi, invece, restano tutti negativi e al sicuro nella ‘bolla', considerato che vivono all'interno della scuola e in un contesto isolato rispetto agli altri. Gli incontri e le lezioni e le prove, d'altronde, si tengono sempre in ambienti altamente protetti.

