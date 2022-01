Giovanna Civitillo, "incontrare Amadeus è stata la fine della mia carriera televisiva". Chi è la moglie del conduttore di Sanremo

30 gennaio 2022 a

Giovanna Civitillo in collegamento con Domenica In dal teatro Ariston di Sanremo - oggi 30 gennaio 2022 - per raccontare le emozioni a pochi giorni dall'inizio del festival della canzone italiana. Civitillo non è soltanto la moglie di Amadeus, il conduttore della rassegna canora più importante d'Italia, ma è anche conduttrice di Primafestival, il programma che precede le maratone sanremesi e racconta le indiscrezioni.

Civitillo, 44 anni, è originaria del Casertano. Diplomatasi in danza classica e moderna, nel 1996 inizia a lavorare in televisione, sia sui canali Rai sia Mediaset, come ballerina in diversi programmi, come Fantastica italiana (1997), Carràmba! Che sorpresa (1998), Beato tra le donne (1999), Domenica In (2001). Dal 2002 al 2006 ha affiancato il suo futuro marito Amadeus nel programma L'eredità in onda su Rai1, sempre nel ruolo di ballerina e valletta. Nel 2006 ha seguito il compagno Amadeus ed è passata in Mediaset, affiancandolo nel quiz 1 contro 100, trasmesso nella fascia preserale di Canale5 e ha fatto parte del cast di Avanti un altro! su Canale5 nel ruolo di "Giovanna, la moglie di Amadeus".

Amadeus e Giovanna hanno iniziato una relazione proprio negli de L'Eredità, insieme hanno avuto un figlio nel 2009 (José Alberto) e si sono sposati nello stesso anno (nel 2019 il rito in chiesa). "Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso, ma non ho ceduto: niente bacio" è il racconto del loro primo appuntamento. "Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva, mi ha stravolto la vita, ma in meglio", chiarisce. "Con lui ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruire una bella famiglia e avere un figlio meraviglioso. Non rimpiango nulla, sono proprio felice" ha aggiunto. La coppia vive a Milano e insieme hanno anche un cane di razza boston terrier.

