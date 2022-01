C'è posta per te, stasera in tv 29 gennaio su Canale5: ospiti Roberto Mancini e Marco Bocci

29 gennaio 2022 a

Stasera in tv, oggi sabato 29 gennaio 2022, Maria De Filippi conduce una nuova puntata, la quarta, della nuova stagione di C'è posta per te (Canale5, ore 21,30). Ancora una volta protagoniste assolute sono le vite delle persone che raccontano storie di ricongiungimenti, di amori difficili o impossibili, di incomprensioni che causano dolore e separazioni, di rapporti familiari interrotti o di primi amori mai dimenticati.

Tra le sorprese di questa settimana l’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini e l’attore e regista di cinema e fiction Marco Bocci. Come da anni accade i super ospiti doneranno un sorriso, e magari qualche regalo, al destinatario della lettera che ha deciso di partecipare al programma. A recapitare la posta al mittente quattro postini: Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi.

Il format ha come protagoniste assolute le persone e le loro storie: storie di amori finiti ma (forse) in attesa di una seconda possibilità, storie di faide familiari in cerca (forse) di una ricongiungimento. Storie che trovano la voce di De Filippi, vero e proprio paciere di persone tra loro divise e per le quali cercherà una riconciliazione. Chi sarà capace di perdonare e aprire la busta che al centro dello studio televisivo separa mittente e destinatario e metaforicamente simboleggia la distanza apparentemente incolmabile tra mariti e mogli, genitori e figli, amici, fidanzati, primi amori e parenti che il destino o le scelte di vita hanno separato.

