Stasera in tv sabato 29 gennaio, su Rete 4 Quarta Repubblica Speciale Quirinale

Non solo la Maratona Mentana, in programma su La7. Anche Rete 4 stasera in tv, sabato 29 gennaio, propone un programma dedicato all'elezione del presidente della Repubblica: Quarta Repubblica - Speciale Quirinale. Il talk show sta andando in onda ininterrottamente da giorni: dibattiti, indiscrezioni, commenti, interviste e valutazioni politiche sull'elezione del successore di Sergio Mattarella che sarà... Sergio Mattarella stesso, visto che il capo dello Stato viene confermato per il bis. A dire il vero, inizio già dal pomeriggio con diretta fiume fino alle 18.50, ma poi si continua in prima serata, dopo la parentesi di Veronica Gentili con Controcorrente.

Ovviamente al centro dell'attenzione il colpo di scena che ha caratterizzato la rielezione di Sergio Mattarella. Dopo le votazioni andate a vuoto nei giorni scorsi, i veti incrociati, le candidature bocciate, le polemiche, le lotte intestine, le coalizioni divise, i partiti travolti, c'è voluto il nome del presidente uscente per far trovare un punto d'incontro. Una soluzione tra l'altro molto gradita dagli italiani che hanno fatto sempre il tipo per Sergio Mattarella, uno dei capi dello Stato più amati della storia della Repubblica.

In pratica si riparte da dove ci si era fermati: Sergio Mattarella presidente della Repubblica e Mario Draghi presidente del consiglio dei ministri. Si andrà avanti così fino a quando gli italiani non saranno nuovamente chiamati alle urne e quel giorno saranno loro a decidere il nuovo assetto del Parlamento e di conseguenza anche il futuro premier. Durante lo speciale di Rete 4, servizi, schede, interviste e tanti ospiti. Non solo politici, ma anche direttori delle testate giornalistiche, editorialisti, opinionisti, accademici ed esperti di economia per commentare le scelte dei grandi elettori che hanno letteralmente condizionato e stravolto i piani dei partiti. La maratona di oggi è l'ennesima che Rete 4 ha dedicato alle elezioni 2022 del presidente della Repubblica.

