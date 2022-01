Stasera in tv sabato 29 gennaio, Tali e Quali 2022: anticipazioni e pronostici sullo show condotto da Carlo Conti

29 gennaio 2022 a

Non solo il nuovo presidente della Repubblica, stasera sabato 29 gennaio, verrà incoronato anche il Campione 2022 di Tali e Quali. Ovviamente corone imparagonabili, ma le gomitate non mancano nemmeno tra i concorrenti della trasmissione condotta da Carlo Conti, show del sabato sera della rete regina della Rai, arrivato alla finalissima, inizio alle ore 21.25. Chi sarà il campione? Pronostici impossibili. Di certo l'ultima puntata sarà divisa in due parti. Nella prima sono in programma le otto esibizioni di persone non professioniste del mondo dello spettacolo: i concorrenti sono stati scelti dagli autori del programma per la loro straordinaria somiglianza ai personaggi musicali che proporranno sul palco.

Chi tra loro vincerà la prima sfida, parteciperà poi, nella seconda parte dello show, a un mini torneo insieme ai vincitori delle tre puntate precedenti: Igor Minerva che imita Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle che si propone come sosia di Renato Zero e Gianfranco Lacchi che è la fotocopia di Gianni Morandi. Inoltre sul palco sarà in gara anche la vincitrice della prima edizione, anno 2019, Veronica Perseo che presenta Lady Gaga. Saranno in cinque, dunque, a contendersi il titolo di Campione di Tali e Quali 2022.

I protagonisti delle esibizioni iniziali dovranno interpretare i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Anche per l’ultima puntata sarà presente in studio un giudice a sorpresa che affiancherà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il programma condotto da Carlo Conti è uno dei più amati dal pubblico tra quelli proposti dalla Rai, ma non ha vita facile: deve vedersela con C'è posta per te, il classico di Maria De Filippi che va in onda dalle 21.20 su Canale 5. Una sfida nella sfida. Staserà Carlo Conti vincerà o dovrà arrendersi a Maria?

