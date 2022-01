Enzo Miccio, l'amore per Laurent Miralles: chi è il wedding planner più famoso d'Italia

29 gennaio 2022 a

a

a

Ci sarà anche Enzo Miccio tra gli ospiti di Verissimo, oggi sabato 29 gennaio 2022, il salotto televisivo del weekend di Mediaset in onda su Canale5 e con Silvia Toffanin alla conduzione. In questo momento è il weeding planner dei vip più famoso in Italia.

Pino Insegno, dalla Premiata Ditta al successo da doppiatore. Le due relazioni della sua vita

Miccio, all'anagrafe Vincenzo, è nato a San Giuseppe Vesuviano e ha compiuto 50 anni lo scorso maggio. Fin da giovane si trasferisce a Milano, dove frequenta l'Istituto Europeo di Design e si dedica all'organizzazione di eventi di moda. Collabora anche con un ufficio stampa del capoluogo lombardo e con alcune riviste. Nel 1991 entra nel mondo dell'organizzazione dei matrimoni, dieci anni più tardi fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni. In quest'ultimo campo, ha organizzato le feste di Valeria Marini e Giovanni Cottone, Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, Afrojack ed Elettra Lamborghini. Nel 2009 ha fondato la Enzo Miccio Academy. In tv ha esordito sul canale Real Time nel 2005 con un programma sui matrimoni, mentre nel 2009 ha dato il via a Ma come ti vesti? assieme alla stilista Carla Gozzi. Nel 2014 partecipa alla decima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Alessandra Tripoli, l'anno dopo è nella giuria di Notti sul ghiaccio. Nel 2020, assieme a Carolina Gianuzzi, si classifica al secondo posto del programma Pechino Express.

Amanda Sandrelli, figlia di Gino Paoli: il mistero del cognome. I suoi tre grandi amori

Sentimentalmente, Enzo Miccio è fidanzato con Laurent Miralles, uomo del mondo dello spettacolo di origine francese. La coppia si era anche lasciata, ma ora il sogno sono le nozze. In precedenza aveva avuto una storia con Riccardo Marenghi.

Valentina Dallari, il trono di Uomini e Donne e l'anoressia. Ora un nuovo libro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.