Valentina Dallari, il trono di Uomini e Donne e l'anoressia. Ora un nuovo libro

Valentina Dallari ospite di Verissimo, oggi sabato 29 gennaio 2022, si racconterà nel salotto televisivo di Silvia Toffanin in onda ogni weekend su Canale5. Dallari, bolognese, 28 anni, è una deejay, scrittrice e influencer diventata nota per essere stata una delle troniste della trasmissione Uomini e Donne nell'edizione 2014/2015. Ha superato i suoi problemi di anoressia condividendo con i suoi followers il percorso per riappropriarsi di se stessa anche attraverso un libro dal titolo: Non mi sono mai piaciuta.

Dopo un'adolescenza complicata a causa anche di un difficile rapporto con i genitori, ha dovuto smettere di giocare a pallavolo a causa di un brutto infortunio al ginocchio (rottura di menisco e crociato), dopo questo episodio il corpo di Valentina cambia scatenando anche i successivi problemi alimentari che ha raccontato nel suo primo libro. Adesso è imminente la pubblicazione di un secondo libro dal titolo Uroboro. Viaggio eterno nelle crepe dell’anima.

Sentimentalmente è stata legata negli anni giovanili a un ragazzo che si è allontanata da lei proprio nel momento dell'infortunio al ginocchio. Poi l'esperienza di Uomini e Donne in cui Valentina sceglie Andrea Melchiorre: la relazione dura solo qualche mese, Andrea dirà che Valentina non sembrava veramente interessata a lui. Proprio nel libro oltre a parlare dei suoi problemi alimentari, Valentina racconta anche dei retroscena della sua esperienza a Uomini e Donne tirando in ballo proprio il suo ex Andrea, reo di averle infilato del fumo negli stivali durante un’esterna e di aver raccontato molte inesattezze sul suo passato al solo scopo di sembrare un Bad Boy. Successivamente Valentina ha una lunga relazione con il suo manager Alessandro. Attualmente ha un nuovo compagno del quale non si conosce l’identità.

