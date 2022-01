Amanda Sandrelli, figlia di Gino Paoli: il mistero del cognome. I suoi tre grandi amori

29 gennaio 2022 a

a

a

Amanda Sandrelli ospite di Verissimo, oggi sabato 29 gennaio 2022, il salotto televisivo di Mediaset in onda ogni weekend su Canale5 e condotto da Silvia Toffanin. L'attrice - e anche regista - ha 57 anni, è nata a Losanna ed è figlia del grande amore tra la mamma Stefania Sandrelli e il padre Gino Paoli. Ma come mai di cognome si chiama come la mamma e non Paoli, come il padre? E' stata la stessa Stefania Sandrelli a spiegare più volte che il cantautore la volle chiamare Amanda. All'attrice non piaceva quel nome perché era lo stesso di una donna con cui non andava d'accordo. I due fecero un patto: Gino Paoli si impose sul nome e il cognome restò quello della mamma, Sandrelli. Ma all'anagrafe il vero nome è comunque Amanda Paoli.

Stefania Sandrelli, i figli Amanda e Vito Pende e la lotta al tumore

Con due genitori così non poteva che crescere con un animo artistico. Stefania ha infatti recitato in oltre venti piccole dedicandosi anche al piccolo schermo oltre che al cinema (tra cui Nirvana e Scossa). Iconica la sua partecipazione al film Non ci resta che piangere - con Troisi e Benigni - in cui il suo tormentone "bisogna provare, provare, provare" è rimasto una delle storiche scene di quel film. Negli ultimi anni si è dedicata in particolar modo al teatro recitando in tutti i palchi italiani.

Stefania Sandrelli, le passioni per Robert De Niro e Dustin Hoffman: "E il mio ex marito era geloso"

Dal punto di vista sentimentale negli anni Ottanta è stata legata al produttore Augusto Caminito. Dal 1994 all'attore Blas Roca Rey da cui ha avuto due figli: Rocco nel 1997 e Francisco nel 2004. Si sono lasciati nel 2013, dopo venti anni, ma nonostante la fine dell'amore spesso recitano insieme. Attualmente ha un nuovo compagno. Un ritorno al passato, visto che è il primo fidanzato di quando era ragazzina.

Ornella Vanoni, dall'amore con Gino Paoli a quello con una donna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.