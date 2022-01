L'Eredità, Eleonora campionessa puntata 28 gennaio 2022 poi perde Ghigliottina

28 gennaio 2022 a

Colpi di scena a sfida tiratissima oggi venerdì 28 gennaio 2022 a L'Eredità: nel programma condotto da Flavio Insinna, in onda su Rai1 ogni giorno nella fascia preserale che precede il telegiornale delle ore 20, torna come campionessa Eleonora. L'archeologa del mare anche stavolta non riesca a imporsi nel gioco finale e vede sfumare il montepremi.

Prima al triello viene beffato Enrico che dopo aver risposto a una domanda a una domanda sul pianeta Uranio (visto per la prima volta dall'astronomo Herschel nel 1781), sbaglia proprio l'ultima e lascia strada a Eleonora (merletto dalla schiuma delle onde regalato a un pescatore di Burano da parte di una sirena). Battuta anche Benedetta mentre il campione uscente Enzo non riesce a ripetersi.

Alla Ghigliottina dopo alcuni dimezzamenti Eleonora gioca per 23.750 euro. Le parole da legare sono rischio, legno, tenere, Ale e Franz, fidanzatini. La campionessa tenta la strada della vittoria con il termine mano, ma quello corretto era panchina.

