Gigi D'Alessio, l'amore per Denise e il piccolo Francesco nella nuova vita del cantante napoletano

28 gennaio 2022 a

a

a

Ci sarà anche Gigi D'Alessio nella puntata speciale de L'Eredità, in onda questa sera - venerdì 28 gennaio - su Rai 1 alle 21,30. Il cantautore napoletano torna in prima serata su Rai 1 dopo l'esperienza, conclusasi settimana scorsa, come giudice di The Voice of Italy Senior e a pochi giorni dalla nascita del suo quinto figlio Francesco. D'Alessio aveva festeggiato la nascita del piccolo sui social assieme alla compagna Denise Esposito. Francesco è nato alla Casa di Cura Ruesh di Napoli, pesa 3,24 chili ed è lungo 49,5 centimetri: per la giovane Denise si tratta del primo figlio. D’Alessio ha altri quattro figli Claudio, Luca e Ilaria avuti dalla ex moglie Carmela Barbato, e Andrea avuto dalla cantante Anna Tatangelo. L'amore con quest'ultima, iniziato nel 2006, è terminato nel 2020 dopo una pausa a cavallo tra il 2017 e il 2018. Poi, nel 2020, il colpo di fulmine con Denise: i due si sono incontrati a Carpi a un concerto di Gigi D'Alessio e a febbraio hanno annunciato il fidanzamento.

L'Eredità in prima serata omaggia Sanremo

Il cantautore napoletano, nato il 24 febbraio 1967 a Napoli, parteciperà dunque alla serata speciale dedicata al festival di Sanremo, al quale ha preso parte per ben cinque volte; quattro da solo, una in coppia con Loredana Bertè. La sua carriera parla da sola, dato che dal 1992, anno di uscita del primo album, ha venduto 26 milioni di dischi. Numerose anche le collaborazioni, da Pino Daniele a Mario Trevi, da Pino Mauro ad Angela Luce. Si è esibito anche davanti al presidente degli Stati Uniti d'America, Bill Clinton, nel 1999.

Pierpaolo Spollon, chi è: da L'allieva a Doc, passando per Che Dio ci aiuti e Blanca, fino alla misteriosa vita privata

Gigi D'Alessio, inoltre, ha preso parte anche a vari programmi televisivi. Oltre alla recente esperiezna come giudice di The Voice of Italy Senior e The Voice of Italy, ha anche condotto per due volte il capodanno su Canale 5. Il primo, il 31 dicembre 2014, totalizza circa il 22.75% di share con 3.973.000 telespettatori. Tra gli ospiti sono presenti Anna Tatangelo, Fedez, Francesco Renga, Gabry Ponte, i Dear Jack, Biagio Izzo, Enzo Avitabile, Valerio Scanu, Bianca Atzei, Gerry Scotti, Paolo Bonolis e Michelle Hunziker.. Il successo fa sì che gli venga affidata la conduzione anche l'anno successivo.

Cortona, il pluricampione Andrea Saccone torna all'Eredità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.