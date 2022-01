RTL 102.5 e Radio Zeta, dall'1 al 5 febbraio, in radiovisione da Sanremo. Alla conduzione Cristiano Malgioglio

28 gennaio 2022 a

Musica e show. RTL 102.5 sarà presente alle 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo dall'1 al 5 febbraio. La prima radiovisione d'Italia sarà in diretta dalla vetrina dello store OVS in Corso Matteotti, accanto al Teatro Ariston. RTL 102.5 e Radio Zeta seguiranno in diretta il Festival di Sanremo in radiovisione, in streaming su RTL 102.5 PLAY (https://play.rtl.it/) e su tutti i profili social: interviste, foto, video, curiosità ed indiscrezioni sulla manifestazione canora più attesa dell’anno.

La diretta da Sanremo inizierà su RTL 102.5 con "Non Stop News": Enrico Galletti sarà in collegamento dalla città dei fiori per dare tutti gli aggiornamenti sul festival. E nel corso de "La famiglia giù al nord" condotto da Sara Calogiuri, Emanuele Carocci e Jennifer Pressman ci penserà Massimo Galanto a collegarsi da Sanremo mentre dalle 15 alle 17, in “The Flight”, arriveranno Paola Di Benedetto e Matteo Campese dalla postazione di RTL 102.5 allestita a due passi dall'Ariston (Francesco Taranto, invece, trasmetterà dagli studi milanesi). Poi dalle 17 alle 19, a “Password”, in diretta da Milano ci saranno Nicoletta Deponti e Cecilia Songini mentre Niccolò Giustini sarà in trasferta a Sanremo. Anche il Giornale orario di RTL 102.5 darà ampio spazio al Festival.

Su Radio Zeta, in diretta da Sanremo, dalle 11 ci saranno Jody Cecchetto e Niccolò Giustini alla conduzione di "Destinazione Zeta". Poi dalle 13 alle 15 toccherà a Simone Palmieri e Diego Zappone con “Zetagram" fare compagnia agli ascoltatori. Una settimana tutta dedicata a Sanremo anche nel palinsesto di RTL 102.5 News, in radiovisione in chiaro sul canale 233 del digitale terrestre o 737 di Sky oltre che in streaming o in Dab+, con continui aggiornamenti e collegamenti con gli inviati. Grande novità nella serata di RTL 102.5 con "Finalmente Sanremo, Finalmente Cristiano Malgioglio”: uno show unico per commentare il Festival della canzone italiana. Ci sarà un conduttore d'eccezione: Cristiano Malgioglio, in diretta dagli studi di Roma con Federica Gentile mentre da Milano ci saranno Gigio D’Ambrosio, Laura Ghislandi, Francesca Cheyenne, Federico Pecchia e Davide Damiani. Alla fine delle singole performance gli artisti si collegheranno in diretta per un commento a caldo: un vero e proprio show imperdibile

