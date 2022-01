Gabriele Cirilli, chi è: "Chi è Tatiana?!", Tale e quale show e la depressione superata grazie a Maria

28 gennaio 2022 a

Tra gli ospiti della puntata speciale de L'Eredità - in onda questa sera, venerdì 28 gennaio, alle 21,30 su Rai1 - c'è anche Gabriele Cirilli. Il comico, attore e imitatore parteciperà alla puntata speciale del quiz game condotto da Flavio Insinna e che rende omaggio al Festival di Sanremo.

L'Eredità in prima serata omaggia Sanremo

Gabriele Cirilli è nato a Sulmona il 12 giugno 1967. Amante del teatro fin da bambino, si diploma presso il laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti. Nel 1986 debutta in tv come concorrente a Il gioco delle coppie, ma il successo arriva con la partecipazione a Zelig dove è la borgatara romana Kruska, amica di Tatiana, da cui nasce il tormentone "Chi è Tatiana?!". Al cinema debutta nel film Un bugiardo in paradiso (1998), regia di Enrico Oldoini, con Paolo Villaggio. Sempre nel mondo della tv, nel 2007 è tra i partecipanti del talent di Rai 1 Ballando con le stelle assieme alla ballerina professionista Vicky Martin. Nella primavera del 2012 Cirilli partecipa come concorrente alla prima edizione talent di Rai1 Tale e quale show. Prende parte anche alla seconda edizione, dove riscuote enorme successo la sua imitazione del rapper sudcoreano Psy nel tormentone Gangnam Style. Nella terza e quarta edizione è super ospite, e in ogni episodio interpreta un cantante affidatogli dal conduttore Carlo Conti. Nel 2020 torna come ospite fisso a Tale e quale show superando le 75 imitazioni fatte in 7 edizioni del programma, mentre nel 2021 torna anche a Zelig.

Gabriele Cirilli è sposato con Maria De Luca, dalla quale ha avuto un figlio di nome Mattia, e che lo ha aiutato a superare la depressione a causa del lavoro. Cirilli ha rivelato il proprio momento di sofferenza nel salotto televisivo di Vieni da me con Caterina Balivo: “C’è stato un tempo in cui non venivo gratificato professionalmente. Volevo fare l’attore, ma non me lo permettevano: mi scartavano ai provini. Così passavo le giornate sul divano, ho sofferto anche di depressione perché non riuscivo ad affrontare il mio lavoro nella maniera in cui avrei voluto. Con grinta e passione. Mia moglie portava a casa lo stipendio vero, quello che permetteva di farci da mangiare". I due si sono conosciuti quando Cirilli aveva 18 anni.

