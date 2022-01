Pierpaolo Spollon, chi è: da L'allieva a Doc, passando per Che Dio ci aiuti e Blanca, fino alla misteriosa vita privata

28 gennaio 2022 a

Tra gli ospiti della puntata speciale de L'Eredità - in onda questa sera, venerdì 28 gennaio, alle 21,30 su Rai1 - c'è anche Pierpaolo Spollon. L'attore, che interpreta il dottor Riccardo nella fiction Doc - Nelle tue mani, trasmessa il giovedì sera su Rai 1, parteciperà alla puntata speciale del quiz game condotto da Flavio Insinna e che rende omaggio al Festival di Sanremo. Ma cosa ha fatto oltre a Doc, Spollon? Ha una fidanzata? Andiamo a scoprirlo.

L'Eredità in prima serata omaggia Sanremo

Pierpaolo Spollon è nato a Padova il 10 febbraio 1989. Il padre è commissario, la mamma lavora nell'esercito. Lui, figlio unico, si diploma al liceo scientifico della sua città, seppur con fatica. Viene bocciato infatti più volte. Nel 2008, mentre frequenta ancora il liceo prende parte al provino per il film La giusta distanza del maestro Mazzacurati, al quale sono ammessi solo i ragazzi di seconda e di terza. Lui, per via delle sue bocciature, è ancora in terza partecipa. Non riceve la parte ma il regista Alex Infascelli lo nota e lo introduce nel mondo dello spettacolo. Si trasferisce a Roma, dove studia con Gisella Burinato e Beatrice Bracco; successivamente, entra a far parte del Centro Sperimentale. Esordisce in tv con la serie La porta rossa su Rai 2, ma riscuote successo con L'Allieva - nel cast assieme ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale - dove interpreta Marco Allevi. Nel 2020 indossa il camice da medico ed entra in Doc - Nelle tue mani, con Luca Argentero e Matilde Gioli, dove è Riccardo Bonvegna, uno specializzando al primo anno di medicina interna. Fa quindi parte del Cast della sesta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti, dove è uno psichiatra di nome Emiliano, mentre a fine 2021 è impegnato con la serie Blanca, record di ascolti e vincitrice del premio C21 International Drama Awards (per essere una delle produzioni più innovative a livello globale). Nella serie interpreta Nanni, un giovane chef che Blanca conosce dopo aver recensito con delle critiche negative un suo piatto.

A livello sentimentale, non è noto sapere se Spollon abbia una fidanzata. L'attore è infatti molto riservato. In passato si è parlato di una relazione con una ragazza di nome Angela, ma non è chiaro né il periodo né se la voce fosse vera o meno. Interista, ama prendersi cura delle sue piante aromatiche: rosmarino, salvia, lavanda, basilico.

