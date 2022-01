Oggi è un altro giorno, perché non va in onda il 28 gennaio

28 gennaio 2022 a

Salta anche la puntata odierna, venerdì 28 gennaio, di Oggi è un altro giorno. La trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 14 alle 16, ieri aveva lasciato spazio allo Speciale Tg 1 sulle elezioni, ma come aveva affermato la conduttrice Serena Bortone nella chiusura di puntata del 26 gennaio, sarebbe dovuta tornare oggi. Cambio di programma quindi di mamma Rai per il salotto pomeridiano del primo canale e nuovamente spazio allo Speciale Tg 1.

Nella giornata odierna, infatti, saranno due le votazioni per l'elezione del nuovo capo dello Stato, nel caso in cui quella delle ore 11 non dia fumata bianca. Novità e cambi di programma sono all'ordine del minuto, e non è detto quindi che già oggi ci sia il successore di Mattarella, anche se al momento l'ipotesi è difficile.

Il programma si occupa di attualità, alternando interviste a personaggi famosi dello spettacolo, scrittori, attori di fiction. Ma lascia spazio anche alla politica e all'emergenza Covid. Oggi, dunque, la rete ammiraglia ha preferito uno speciale sulle elezioni.

