Stasera in tv giovedì 27 gennaio su La7 torna PiazzaPulita. Le anticipazioni e gli ospiti di Formigli

Stasera in tv, giovedì 27 gennaio, su La7 nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk condotto da Corrado Formigli che affronta i temi dell'attualità. E mai come oggi al centro della trasmissione ci saranno le votazioni per il presidente della Repubblica e, ovviamente, la lotta al Covid. L'elezione del nuovo capo dello Stato è entrata nella fase decisiva. Oggi il quarto scrutinio andato a vuoto e ancora una volta il più votato è stato Sergio Mattarella, presidente uscente. Domani i grandi elettori torneranno alle urne. Intanto fervono le trattative tra i partiti e le coalizioni, chiamate a trovare un nome che metta tutti d’accordo e ad assicurarsi che ottenga i voti necessari per l'elezione. Trattative che andranno avanti fino a tarda notte. PiazzaPulita farà il punto della situazione e raccoglierà pareri e commenti di protagonisti e osservatori, anche grazie ai suoi inviati a Montecitorio. In studio è annunciata anche la presenza dello storico Luciano Canfora.

Come scritto in apertura, una parte del programma sarà di nuovo dedicata al Covid 19. Il governo guidato da Mario Draghi sta pensando di estendere la durata del Green Pass ma soltanto per chi ha già ricevuto la terza dose di vaccino. Il certificato verde potrebbe addirittura diventare senza limite di tempo. Il tema sarà affrontato anche dallo psicologo Massimo Ammaniti. Ma la pandemia sarà analizzata anche dal punto di vista economico. Le conseguenze continuano continuano ad essere pesanti, come quelle sociali.

La burocrazia per l'ennesima volta ha dimostrato di non essere all'altezza durante un'emergenza. Le restrizioni, inoltre, spesso sono poco chiare. Il risultato è che molte attività economiche si ritrovano in ginocchio. L'ultimo caso riguarda lo sciopero minacciato dai tabaccai di tutta Italia. Formigli chiederà le opinioni anche al finanziere Francesco Micheli, oltre che agli altri ospiti in studio e in collegamento. Inizio della puntata alle ore 21.25.

