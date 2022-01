Stasera in tv giovedì 27 gennaio, su Rete 4 c'è Dritto e rovescio. Gli ospiti e le anticipazioni

27 gennaio 2022 a

Stasera, giovedì 27 gennaio, in prima serata su Rete 4 torna Dritto e rovescio. Il talk d'informazione si occupa dei maggiori temi d'attualità, e a condurre il programma, come sempre, è Paolo Del Debbio. Al centro di questa nuova puntata non può mancare la corsa al Quirinale, alla luce della quarta votazione di oggi che ha portato a una nuova fumata nera. Spazio poi come sempre al Covid, al caro bollette e alla delicata situazione che coinvolge Russia e Ucraina.

Per quanto riguarda il tema politico, Paolo Del Debbio commenterà con Andrea Romano e Clemente Mastella gli aggiornamenti sul fronte Quirinale alla luce delle ultime votazioni e con gli occhi puntati sulla tenuta del Governo. Con Giovanni Donzelli, Antonio Razzi e Matteo Ricci si affronteranno altre tematiche legate all’attualità: dall’aumento del costo della vita per gli italiani, alla crisi affrontata dalle imprese che non ricevono ristori, fino allo scenario internazionale che lascia intravedere venti di guerra in Paesi vicini.

Elezione presidente Repubblica: quarta votazione. Niente quorum, 166 voti per Mattarella



Durante la serata, con il professor Matteo Bassetti, si analizzerà la diffusione dei contagi e dei ricoveri da Coronavirus con un’analisi delle teorie no-vax più diffuse e supportate da medici sospesi dall’Ordine. Ricordiamo che, stando all'ultimo report della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini aggiornato al 21 gennaio, sono 1.972 i medici e gli odontoiatri sospesi dagli Albi dei Medici e degli Odontoiatri italiani per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale: lo 0,4% degli iscritti, che sono in tutto 467.611. Dall'inizio della pandemia, inoltre, sono 368 i medici caduti nel corso della pandemia da Covid 19.

Il sottosegretario Sileri: "A breve progressivo ritorno alla completa normalità"

