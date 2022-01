Stasera in tv giovedì 27 gennaio, su Rai 1 torna Doc nelle tue mani. Le anticipazioni

27 gennaio 2022 a

Questa sera, giovedì 27 gennaio, su Rai 1, in prima serata dalle 21.25, torna Doc - Nelle tue mani. E' la fiction tratta da una storia vera, raccontata nel libro Meno dodici di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha cancellato dodici anni di memoria.

Nel primo episodio della terza puntata, quella di questa sera, Doc si trova in diretta competizione con il nuovo primario e si prende diversi rischi, ma ne approfitta per coinvolgere e aiutare anche Agnese, che, a causa dell’inchiesta in corso, ha dovuto lasciare l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico. Intanto Carolina, in perenne scontro con i genitori e affascinata dalla personalità del chirurgo Edoardo Valenti, valuta l’ipotesi di entrare nel suo reparto, mentre il nuovo medico, Damiano, invita Giulia a un vernissage.

Nel secondo episodio mentre tra Doc e il chirurgo Valenti scoppia una piccola guerra a causa di Carolina, Doc deve affrontare il caso di un ragazzo con genitori molto presenti ed è costretto a mettersi in discussione come padre. Intanto Gabriel ed Elisa seguono il difficile caso di uno chef stellato un po’ troppo aggressivo, che diventa l’occasione per affrontare il loro passato insieme. Sentendosi esclusa dal gruppo, Alba accetta un compito molto particolare da Cecilia e Riccardo si accorge che rischia di perderla. Le prime puntate della serie Rai sono state seguitissime dai telespettatori e anche per questa sera la produzione si aspetta ottimi ascolti. Del resto la serie è ispirata a una storia vera, quella del dottor Pierdante Piccioni. Stimato primario dell'ospedale di Lodi, nel 2013 subì un tragico incidente che gli ha causato la perdita dei ricordi di dodici anni della sua vita. Episodio che lo ha letteralmente cambiato sotto tutti i punti di vista, umani e professionali.

