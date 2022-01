Rai Movie, una serie di film per non dimenticare la Shoah. La programmazione

27 gennaio 2022 a

Il cinema per non dimenticare. Rai Movie, nella settimana in cui ricorre il Giorno della Memoria, mette ha messo a punto una programmazione speciale di film per raccontare la persecuzione degli ebrei e per ricordare uno dei momenti più tragici della storia dell’umanità: la Shoah. Nella serata di oggi, giovedì 27 gennaio, data della ricorrenza, tre sono gli appuntamenti nel palinsesto del canale 24 del digitale terrestre. Si comincia alle 14.20 con L’oro di Roma, un classico di Carlo Lizzani ambientato nella Roma occupata del 1944, quando i tedeschi costrinsero la comunità ebraica a raccogliere e consegnare 50 chili d’oro in cambio di una promessa di libertà che poi sarebbe stata brutalmente disattesa.

In prima serata, a partire dalle ore 21.10, andrà in onda invece Lo stato contro Fritz Bauer, storia dell’uomo che, muovendosi contro la burocrazia della Germania postbellica e contro le connivenze non sempre inespresse del sistema politico, riuscì ad avviare il processo di ritrovamento e cattura del criminale nazista Adolf Eichmann. A seguire, il capolavoro di Losey scritto da Franco Solinas, Mr Klein. Nel film, un mercante d’arte arricchitosi acquistando a poco pezzi preziosi da ebrei costretti a fuggire in fretta dalla Francia nazista, viene progressivamente coinvolto in una vicenda kafkiana che lo fa scivolare dalla parte delle vittime della Shoah. Diretto da Joseph Losey, il film vede nei panni di Robert Klein, uno straordinario Alain Delon.

Rai Movie, dunque, impegnata in una giornata intensa e ricca di ricordi di una drammatica fase storia vissuta da tutto il mondo. Dal dopoguerra in poi sono stati decine e decine i film prodotti per ricordare la persecuzione del popolo ebreo e in questi giorni sono diversi quelli previsti nella programmazione dei canali. Rai Movie ha deciso di dedicare una ampia fetta del proprio palinsesto anche per aiutare i più giovani a comprendere meglio cosa è accaduto in quel periodo.

