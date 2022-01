Oggi è un alto giorno, perché non va in onda la trasmissione di Rai 1

27 gennaio 2022 a

a

a

Oggi è un altro giorno,la trasmissione di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, oggi - giovedì 27 gennaio - non andrà in onda. La decisione è stata presa per dare spazio allo Speciale Tg1, in collaborazione con Rai Parlamento, sulle elezioni del nuovo presidente della Repubblica.

Elezione presidente della Repubblica: quarta votazione. Ancora verso il nulla di fatto. La diretta video

La comunicazione è stata data ieri, mercoledì 26 gennaio, dalla stessa Serena Bortone, alla guida del programma, in chiusura di puntata. "Non ci vediamo domani (oggi, ndr) perché ci sarà lo speciale del Tg1 - ha detto Bortone - ma torniamo venerdì, sempre alle 14". Oggi è un altro giorno non era andato in onda nemmeno lunedì 24, giorno di apertura dei lavori per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Quel giorno, però, fu tutta la programmazione di Rai 1 a subire cambiamenti. Infatti, non andarono in onda nemmeno La vita in diretta, L'Eredità e I soliti ignoti. Oggi, invece, questi tre programmi sono confermati, in quanto lo Speciale Tg1 andrà in onda nella fascia oraria del salotto pomeridiano di Serena Bortone.

Oggi è un altro giorno, perché non va in onda la trasmissione di Serena Bortone

Proprio Serena Bortone, intanto, da martedì è tornata alla conduzione senza mascherina. La scorsa settimana, infatti, la giornalista era in studio con il dispositivo di protezione Ffp2. Una situazione che le ha portato alcune critiche, a iniziare da quella in diretta del virologo Matteo Bassetti che di fatto l'ha rimproverata di un comportamento che secondo lui non è corretto in quanto manderebbe un cattivo esempio al pubblico italiano esasperato dalla situazione legata alla pandemia. Bortone infatti ha condotto con la mascherina Ffp2 essendo entrata in contatto con un positivo. “Lei non ha avuto un contatto diretto. Questa persona aveva la mascherina e addirittura la visiera” aveva però rimarcato Bassetti.

Serena Bortone con la mascherina in tv, Bassetti: "Non dovrebbe portarla"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.