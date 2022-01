Matrimonio a prima vista 8, al via il 18 febbraio 2022: chi sono i single partecipanti

26 gennaio 2022 a

Conto alla rovescia per l'ottava edizione di Matrimonio a prima vista. Il rating show andrà in onda come di consueto su Real Time e la prima puntata è in calendario venerdì 18 febbraio 2022. Gli esperti che guideranno le coppie nel loro percorso, anche in questa stagione, sono Mario Abis (sociologo), Nada Lofredd (sessuologa e psicoterapeuta), e Andrea Favaretto (life coach ed esperto di comunicazione).

Sei i single che saranno protagonisti della trasmissione che stagione dopo stagione riscontra sempre più successo. Chi sono? Antonio ha 29 anni e proviene da Castri in provincia di Lecce. Rappresentante, Antonio, terminati gli studi, ha gestito un maneggio insieme al padre e poi ha iniziato a svolgere la sua attuale professione. Ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia, soprattutto con la sorella. Antonio ama l’equitazione e ha riscoperto recentemente il piacere di trascorrere tempo con i suoi amici. Poi c'è Cristina, 30 anni, proveniente da Capriolo in provincia di Brescia. Attualmente disoccupata, Cristina, dopo il liceo, si è iscritta a Giurisprudenza, lasciando, però, anzitempo gli studi. Ha svolto molti lavori e ora sta studiando per diventare personal trainer. Orfana dei genitori e figlia unica, Cristina desidera costruire una famiglia. E’ molto affezionata alla sua cagnolina Olivia e ha la passione dei viaggi e dello sport. Quindi c'è Gianluca, 30 anni, proveniente da Nichelino in provincia di Torino e di professione imprenditore. Gianluca ha un fratello e due sorelle più grandi con cui ha un bellissimo rapporto ma è legato soprattutto a sua madre. Dopo il diploma, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia che produce porte d’interno. Tra i suoi hobby, troviamo la pesca, andare a cavallo, prendere lezioni di ballo caraibico, il bricolage e lavorare il legno.

Poi c'è Giorgia, 27 anni, originaria di Mondovì in provincia di Cuneo. Impiegata, dopo la laurea in giurisprudenza, Giorgia voleva diventare avvocato ma ha abbondonato il praticantato. E’ molto legata a sua madre. Nel tempo libero, Giorgia ama andare a camminare e nuotare. Ha molti amici con i quali adora trascorrere il tempo. Poi c'è un'altra Giorgia, 28 anni, di Rieti, di professione tecnico di circolazione extracorporea, Giorgia è molto fiera del lavoro che svolge in ospedale. Vive con i genitori e con il fratello e reputa la mamma una forza della natura. Nel tempo libero, ama fare lunghe passeggiate nella natura con il proprio cane. Nei weekend, le piace stare con le amiche o andare a vedere la Juventus allo stadio. Infine Mattia, 34 anni, di Bernareggio in provincia di Monza e Brianza, libero professionista, Mattia, per lavoro, si occupa di manutenzione di impianti elettrici a bassa tensione, un lavoro delicato che gli dà molte soddisfazioni. Ha un ottimo rapporto sia con i genitori che con il fratello. Ama i viaggi avventurosi, zaino in spalla, balla salsa cubana e va in moto. E’ uno sportivo e si allena molto anche in casa. Si definisce ottimista, sempre con il sorriso sulle labbra.

