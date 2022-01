Stasera in tv, 26 gennaio, c'è Zona Bianca su Rete4: collegamenti con Roma per la corsa al Quirinale

26 gennaio 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 26 gennaio 2022, su Rete4 dalle ore 21,20 continua l’appuntamento con l’informazione del mercoledì dedicato alla trasmissione Zona Bianca. Si tratta di un programma prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi. Naturalmente stasera si parlerà dell’elezione del presidente della Repubblica, e degli eventuali sviluppo. A questo si aggiungeranno altri argomenti come i no-vax che aggirano le regole, e si continuerà il dibattito sulle terapie domiciliari per curare il Covid-19.

Una puntata interamente in diretta, con gli occhi puntati sul voto per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, a ridosso di quello che potrebbe essere il giorno decisivo per la votazione del Quirinale. Domani il quorum sarà di 505 e dopo tre votazioni andata a vuoto potrebbe esserci una svolta. Tanti collegamenti e ospiti dai palazzi in cui si decide la partita per la poltrona più importante del Paese.

Non mancheranno quindi le inchieste di Zona Bianca, che sveleranno i trucchi dei furbetti no-vax per aggirare le regole. E ancora un approfondimento sulle terapie domiciliari alternative ai protocolli ufficiali, che promettono di curare dal Covid-19, ma che invece sono finite sotto accusa.

