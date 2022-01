Back to school, gli esami di Antonella Elia ed Enzo Miccio vanno male: stasera in tv, 26 gennaio su Italia1

26 gennaio 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 26 gennaio 2022, quarta puntata di Back to school (ore 21,30), il programma di Italia1 condotto da Nicola Savino in cui i vip tornati sui banchi di scuola alla prese con interrogazioni ed esami. E proprio di esami si parla in questa puntata: Antonella Elia ed Enzo Miccio sono stati rimandati. Promossi invece Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Totò Schillaci.

L’esame di Antonella Elia è stato piuttosto disastroso: si è aperto con le domande di geometria, suo tallone d’Achille, e la candidata non è riuscita a dare risposte corrette, dimostrando di non padroneggiare la materia. Rimandata. È andata meglio a Totò Schillaci che, nonostante le evidenti lacune nella preparazione, è stato premiato dalla commissione, che ha deciso di promuoverlo per l’impegno dimostrato dopo le precedenti brutte figure.

Inizia bene ma finisce male invece l'esame di Andrea Zelletta che si è aperto con una domanda d'italiano ma dopo una buona partenza, il resto dell’esame dell’ex tronista è proseguito nel peggiore dei modi. La commissione, però, pur sottolineando poca attitudine allo studio, ha deciso di promuoverlo, invitandolo a ripassare verbi e predicati. Enzo Miccio è stato rimandato, ma ha regalato uno dei momenti più divertenti della puntata, quando si è fatto sorprendere mentre cercava le risposte sullo smartphone, durante gli esami degli altri candidati. Per nasconderlo alla commissione ha accampato scuse legate ai suoi impegni di lavoro, ma ovviamente nessuno gli ha creduto. I due rimandati ce la faranno a superare gli esami di riparazione?

