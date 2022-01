Stasera in tv mercoledì 26 gennaio, su La7 c'è Non è l'Arena: anticipazioni e ospiti

26 gennaio 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 26 gennaio, su La7 nuova puntata di Non è l’Arena, il talk condotto da Massimo Giletti. Ovviamente come sempre la trasmissione si annuncia intensa e ricca di polemiche, soprattutto in un momento come questo, dove la politica è nel pieno di una delle partite più importanti degli ultimi decenni: l'elezione del nuovo presidente della Repubblica nel pieno di una pandemia. La corsa per il Quirinale sarà al centro della puntata. Dopo le tre fumate nere collezionate nei primi giorni di voto, il quorum per l'elezione del presidente scende alla maggioranza relativa e quindi l'elezione del successore di Sergio Mattarella teoricamente diventa più semplice, ma solo dal punto di vista numerico. Non da quello politico: i partiti sono ancora sommersi nelle paludi.

Un braccio di ferro tra le due coalizioni rischierebbe di far cadere il governo guidato da Mario Draghi e spingerebbe verso il voto in un momento in cui il Paese di tutto ha bisogno tranne che di una campagna elettorale. Le trattative tra i leader dei partiti proseguono nella speranza di trovare un nome condiviso per il Colle. Ma non è cosa semplice. Il centrodestra cerca di proporre una propria figura, dall'altra coalizione fioccano i veti. Le quotazioni di un'elezione di Draghi sono nettamente in calo e in tanti sperano in un Mattarella bis, anche se il capo dello Stato uscente ha più volte ribadito che la sua esperienza è conclusa. Al dibattito di Non è l'Arena parteciperanno Tommaso Cerno, Luca Telese e Daniela Santanchè.

Ovviamente durante la trasmissione, come accade ormai da due anni, si parlerà a lungo della pandemia da Covid 19. Servizi e inchieste per cercare di capire che cosa non ha funzionato tra la medicina territoriale e le strutture ospedaliere. Ma si discuterà anche delle cure, a partire da quelle monoclonali. Annunciata la testimonianza di due sorelle: la madre, non vaccinata, seguiva una terapia telefonica domiciliare ed è morta a causa del Covid. Prenderanno parte al dibattito Pierpaolo Sileri, Guido Crosetto, Matteo Bassetti, Peter Gomez, Carmela Rozza, Luca Pani, Emanuele Monti, Alessandro Vergallo, Pasquale Bacco, Sandra Amurri, Anna Mazzonetto, Alberto Contri e Alberto Donzelli. Nel corso del programma confronto anche sugli effetti del virus sull'economia. Commercianti e albergatori sono i più colpiti. Questa parte della discussione vedrà ospiti Flavio Briatore, Momi El Hawi, Elisabetta Gualmini e Gianluigi Paragone.

