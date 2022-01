Viaggio nella grande bellezza, il Quirinale: stasera in tv 26 gennaio su Canale5

26 gennaio 2022 a

a

a

In attesa del prossimo presidente della Repubblica, stasera in tv spazio al documentario Viaggio nella grande bellezza - Quirinale: oggi mercoledì 26 gennaio 2022 appuntamento su Canale5 (dalle ore 21.40) con Cesare Bocci che - avvalendosi anche della giornalista Cesara Buonamici - porterà il pubblico all’interno della residenza ufficiale del Capo dello Stato e dei suoi inquilini. La puntata evento del programma culturale Mediaset è stato vittima di diversi slittamenti. Ora può andare in onda proprio in concomitanza di questi giorni cruciali per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Bocci visita “insieme al pubblico” i saloni del piano nobile del Palazzo. Entra nelle cucine, mentre si prepara un Pranzo di Stato. Percorre i giardini, di giorno e di notte. Visita la Caserma dei Corazzieri. E sale sulla Flaminia 335, l’auto presidenziale realizzata in soli cinque esemplari nel 1961. Nel suo percorso, Bocci incontra le donne e gli uomini e che lavorano al Quirinale, raccogliendo aneddoti e testimonianze sulla vita quotidiana di Palazzo e sui suoi tesori di arte antica e contemporanea. Ci sarà spazio anche al ricordo di alcuni dei dodici Presidenti del passato, da Pertini a Cossiga, da Einaudi a Mattarella.

Tra le testimonianze raccolte, quelle di Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica; Col. Luciano Magrini, Comandante Rgt. Corazzieri; Marco Lattanzi, storico dell’arte; Mauro Piacentini, Direttore tecnico Giardini del Quirinale ; Alessandra Feliciangeli e Angelo Rossini, addetti alla custodia del Palazzo del Quirinale; Fabrizio Boca, Executive Chef del Quirinale; Luca Pastorelli, Vice Caposettore Autorimessa; V.Brig. Antonio Porcheddu, Istruttore di Equitazione; Lgt. Giancarlo Zunnui, Maresciallo di Palazzo; Angelo De Maso, Corazziere.

