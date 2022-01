Grande Fratello Vip, la confessione di Delia Duran: "Mi piacciono le donne...". Intanto Alex Belli vola in Egitto

Francesco Fredella 26 gennaio 2022 a

Arriva la resa dei conti: Alex Belli, dopo lo show al Grande Fratello vip nella puntata di lunedì 24 gennaio, vola in Egitto. "Vuole staccare un po' la spina", dice una fonte vicina all'attore. Intanto, durante la notte non sono mancate confessioni choc: “Per il giorno del compleanno di Alex abbiamo fatto una cosa a tre con un’altra... A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa...". Parola di Delia Duran, che fa chiarezza sui molti dubbi legati alla libertà di coppia di cui si parla - ormai - da troppi mesi.

Cosa significa? “Questo è per farti capire come mai eravamo complici...”, dice ancora Delia Duran al GF Vip 6. “Noi eravamo una coppia che nessuno poteva combattere...”, continua. Poi, chiacchierando con quella che fino ad ieri era l'acerrima rivale - Soleil Sorge, svela: “Io sono fatta così... A me piacciono le donne...". Nulla di nuovo, visto che qualche tempo da a Live non è la D'Urso, Duran aveva raccontato la stessa cosa. Di sicuro venerdì 28 gennaio, Alex Belli non sarà in studio (e nemmeno in collegamento). "Gioco finito, ho lottato per la libertà”, dice Belli.

Secondo le voci che sono arrivate alle nostre orecchie, Alex avrebbe incontrato alla fine della puntata Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello vip lo show in diretta. I due hanno litigato e il conduttore ha chiesto ad Alex di andare via lasciando lo studio. Pare che adesso ci sia una condizione essenziale per rivederlo in studio: Alex Belli vuole le scuse della produzione. Sarà vero?

