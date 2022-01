Lezioni di persiano, la storia vera dal racconto di Wolfgang Kohlhasse: il film stasera in tv 26 gennaio 2022 su Rai1

26 gennaio 2022 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 26 gennaio 2022, su Rai1 va in onda il film Lezioni di persiano (ore 21,25), una pellicola bielorussa, del 2020, del regista Vadim Perelman. Nel cast Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay e David Schutter. Si tratta di una storia vera.

Roberto Benigni, la carriera e l'Oscar con La vita è bella. L'amore per Nicoletta Braschi e la passione per le case

La trama. Nel 1942 Gilles, un ebreo belga, viene arrestato, e, per scampare ad un'esecuzione sommaria, mente spacciandosi per persiano grazie ad un libro in farsi che possiede. Per una strana casualità si troverà ad insegnare tale lingua, che lui non conosce affatto, al direttore del campo nazista Koch che, una volta terminata la guerra, sogna di aprire un ristorante in Iran. Così per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso; l'insolito rapporto tra lui e il direttore, però, finirà col suscitare le gelosie dei prigionieri e delle SS, e per Gilles mantenere il segreto diventerà sempre più difficile.

Agata Scuto, il caso della sparita dal 2021 a Chi l'ha visto?

La storia vera. Come nella maggior parte dei casi di film che celebrano il giorno della Memoria, in ricordo di tutte le vittime della Shoah, anche questo film si ispira ad una vicenda realmente accaduta. La pellicola prende spunto dal racconto di Wolfgang Kohlhasse e parla per l’appunto di come un giovane ebreo è riuscito a salvarsi grazie all’utilizzo dell’intelletto. In base a quanto dichiarato dallo scrittore però, questo libro vuole rendere omaggio a tutte quelle persone che hanno trovato una via di fuga o un’alternativa per mantenere salva la vita. Moltissimi ebrei infatti si sono salvati proprio perché hanno saputo raccontare delle bugie inventate sul momento.

Paolo Sorrentino, i genitori morti nel sonno quando era piccolo e l'amore per Daniela

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.