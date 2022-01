Silvia Salemi, chi è: dal successo A casa di Luca al matrimonio felice con Gian Marco

26 gennaio 2022 a

La talentuosa cantate Silvia Salemi, oggi mercoledì 25 gennaio, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, in onda a partire dalle ore 14. Salemi è una promessa della musica italiana che non è ancora riuscita a centrare il successo che meriterebbe. E' diventata famosa molto giovane interpretando il famoso brano A Casa di Luca. Era il Festival di Sanremo del 1997. Da allora non è riuscita a confermarsi su alti livelli, nonostante canzoni di ottima fattura.

E' nata a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, il 2 aprile 1978 sotto il segno dell’Ariete. Il 12 ottobre 1995 è la data ufficiale dell'inizio della sua carriera: vince il Festival di Castrocaro con il brano Con questo sentimento. Nello stesso anno approda a Sanremo Giovani e in quello successivo è tra le Nuove Proposte. Nel 1997 l'ingresso tra i big con A casa di Luca che ottiene un ottimo successo. La sua esperienza sul palco dell'Ariston continua nel 1998 con Pathos. Poi l'album L'arancia e il singolo in francese J'adore. Nel 2003 ancora Sanremo con Nel cuore delle donne. Ma nessun brano ottiene il successo che aveva collezionato A casa di Luca. Eppure nei primi anni di carriera aveva addirittura aperto un concerto romano dei Simple Minds.

Nel 2013 è stata protagonista di Tale e quale show ottenendo il premio per la miglior voce. E nel 2019 è arrivata terza al talent Ora o mai più, vinto da Paolo Vallesi. In quella circostanza ha presentato un brano inedito: Era digitale. E' sposata con Gian Marco Innocenti, conosciuto a un evento in cui lei cantava. Si sono uniti in matrimonio il 30 settembre 2004, lei aveva 25 anni e lui 41. Hanno due figlie, Sofia e Ludovica, venute al mondo nel 2005 e nel 2008.

