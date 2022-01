Monica Maggioni, chi è. La carriera della direttrice del Tg1 e il suo unico grande amore

26 gennaio 2022 a

Monica Maggioni, oggi mercoledì 26 gennaio, sarà ospite del programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Inizio alle ore 14 sulla principale rete della televisione di Stato. Conosciamo meglio Monica Maggioni. Dopo una lunga carriera nella televisione di Stato e al Tg1, è la prima donna ad assumere la direzione del principale telegiornale della Rai. Milanese, 57 anni, è stata nominata direttore del Tg1 sotto il governo guidato da Mario Draghi.

Iscritta all'Ordine dei giornalisti dal 1995, è laureata in lingue e letterature straniere all’Università Cattolica del sacro cuore di Milano. Ovviamente brillante la sua carriera giornalistica, iniziata al quotidiano Il Giorno tra il 1989 e il 1990. Nel 1994 viene assunta da Euronews, ma nel 1996 inizia una collaborazione con Rai Tv7 e nello stesso anno passa definitivamente alla Rai. Nel 1997 arriva al Tg1 e inizia con la cronaca, poi negli esteri. Nel 1999 diventa la conduttrice del tg del mattino.

Lavora su importanti reportage all'estero. Dal dopo Mandela all'alluvione del Mozanbico, solo per fare due esempi. Nel 2009 diventa caporedattore della redazione Esteri e conduce importanti speciali e programmi di alto livello. Nel novembre 2021 è l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, a nominarla direttrice. La prima donna che ricopre tale incarico. Ma non lavorato soltanto al Tg1. Nel suo ricco curriculum la conduzione di Uno Mattina, la direzione del canale All News dei Rai News 24 e di Televideo. Dal febbraio 2019 al maggio 2020 è stata ad di Rai Com, il ramo del gruppo Rai che si occupa della diffusione nei canali del mondo. Da giugno 2020, inoltre, conduce Settestorie su Rai 1. E la vita privata? Non ha figli, non è stata mai sposata. In passato fu paparazzata con l'architetto Dario Curatolo. Il suo grande amore sembra uno solo: quello per il giornalismo.

