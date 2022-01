Eleonora Pedron, ecco chi è la ex Miss Italia ed ex moglie di Max Biaggi, oggi compagna di Fabio Troiano

25 gennaio 2022 a

a

a

Tra i banchi di Back to school, il programma in onda questa sera - martedì 25 gennaio - su Italia 1 alle 21,21, ci sarà anche Eleonora Pedron. La ex Miss Italia ripeterà l'esame di quinta elementare assieme ad Antonella Elia, Enzo Miccio, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Totò Schillaci. Chi supererà l'esame, dopo aver seguito delle lezioni dai Maestrini, non dovrà tornare in classe, chi lo boccerà, invece, si ripresenterà nella prossima puntata.

Stasera si torna tra i banchi di scuola con Back to school. Gli ospiti della puntata condotta da Nicola Savino

Eleonora Pedron, nata a Camposampiero il 13 luglio 1982, è stata una delle ex Miss Italia più amate. All'età di 9 anni ha perso la sorella Nives (che ne aveva 15) in un incidente d’auto. Illesa invece la madre. Il 13 maggio 2002, invece, sempre in un incidente d'auto ha perso il padre. Questa volta è la stessa Eleonora a rimanere illesa: i due stavano tornando da un provino per Striscia la Notizia. Pochi mesi dopo, comunque, decide di partecipare a Miss Italia: trionfa e dedica la vittoria al padre. Da quel momento è nel cast di vari programmi tv, come Controcampo e Quelli che il calcio, mentre nel 2020 prende la guida di Belli dentro belli fuori su La7. Ha scritto anche un libro, uscito nell’ottobre 2021, dal titolo L’ho fatto per te, dove racconta della sua vita e delle perdite che l’hanno segnata.

Antonella Elia, chi è: gli esordi con Corrado, l'amore per Pietro Delle Piane, il Gf Vip

Sentimentalmente, la ex Miss Italia è stata legata all'ex motociclista Max Biaggi. La relazione è terminata nel 2015, ma i due hanno avuto due figli: nel 2009 è nata Inés, un anno più tardi Leòn. In seguito è stata fidanzata con Daniele Conte, Tommy Vee e Nicolò De Devitiis. Adesso, invece, è legata a Fabio Troiano, attore che ha esordito in tv nel programma per bambini La Melevisione.

Enzo Miccio, chi è: dall'organizzazione dei matrimoni, alla tv, fino al secondo posto a Pechino Express

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.