Enzo Miccio, chi è: dall'organizzazione dei matrimoni, alla tv, fino al secondo posto a Pechino Express

Ci sarà anche Enzo Miccio tra i banchi di scuola di Back to scool, questa sera - martedì 25 gennaio - su Italia 1 alle 21,25. Con lui, anche Antonella Elia, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Totò Schillaci. Chi supererà l'esame, dopo aver seguito delle lezioni dai Maestrini, non dovrà tornare in classe, chi lo boccerà, invece, si ripresenterà nella prossima puntata.

Stasera si torna tra i banchi di scuola con Back to school. Gli ospiti della puntata condotta da Nicola Savino

Enzo Miccio, all'anagrafe Vincenzo, è nato a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio 1971. Fin da giovane si trasferisce a Milano, dove frequenta l'Istituto Europeo di Design e si dedica all'organizzazione di eventi di moda. Collabora anche con un ufficio stampa del capoluogo lombardo e con alcune riviste. Nel 1991 entra nel mondo dell'organizzazione dei matrimoni, dieci anni più tardi fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni. In quest'ultimo campo, ha organizzato le feste di Valeria Marini e Giovanni Cottone, Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, Afrojack ed Elettra Lamborghini. Nel 2009 ha fondato la Enzo Miccio Academy. In tv ha esordito sul canale Real Time nel 2005 con un programma sui matrimoni, mentre nel 2009 ha dato il via a Ma come ti vesti? assieme alla stilista Carla Gozzi. Nel 2014 partecipa alla 10ima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Alessandra Tripoli, l'anno dopo è nella giuria di Notti sul ghiaccio. Nel 2020, assieme a Carolina Gianuzzi, si classifica al secondo posto del programma Pechino Express.

Sentimentalmente, Enzo Miccio è fidanzato con Laurent Miralles, uomo del mondo dello spettacolo di origine francese. La coppia si era anche lasciata, ma ora il sogno sono le nozze. In precedenza aveva avuto una storia con Riccardo Marenghi.

