Antonella Elia, chi è: gli esordi con Corrado, l'amore per Pietro Delle Piane, il Gf Vip

Uno degli alunni della puntata di questa sera, martedì 25 gennaio di Back to school, il programma in onda su Italia 1 alle 21,25 condotto da Nicola Savino, sarà Antonella Elia. L'attrice, conduttrice e showgirl tornerà tra i banchi di scuola per sostenere l'esame di quinta elementare. Assieme a lei ci saranno Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Totò Schillaci. Chi supererà l'esame, dopo aver seguito delle lezioni dai Maestrini, non dovrà tornare in classe, chi lo boccerà, invece, si ripresenterà nella prossima puntata.

Antonella Elia è nata a Torino il primo novembre 1963. Il padre, Enrico Elia, era un avvocato, ed è deceduto il 17 aprile 1979 nell'incidente stradale sull'Autostrada dei Fiori, nei pressi di Andora. Il terribile sinistro costò la vita anche all'ex calciatore Paolo Barison. La madre, invece, morì quando la piccola Antonella aveva solo un anno, così già dall'età di 15 anni fu cresciuta dai nonni. Si diploma al liceo classico di Torino e si trasferisce a Roma. Frequenta quindi la scuola di Tonino Conte e inizia la sua carriera a teatro. Dal 1990 al 1994, con eccezione del '92, è valletta de La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio, che le fa avere grande successo. Dal '91 al '92 è anche nel cast della prima edizione di Non è la Rai, mentre nel 1992 è co-conduttrice con Corrado e Fabrizio Frizzi la nona edizione del Gran Premio Internazionale dello spettacolo e presenta assieme a Luca Barbareschi il varietà di Rete 4 Questo è amore. Tra il '93 e il '96 affianca Raimondo Vianello alla guida di Pressing, il programma sportivo di Italia 1. In quegli anni conduce vari programmi, come Karaoke, Bravo, bravissimo e La ruota della fortuna. Torna in tv come attrice per alcuni film, fiction e musical, tra cui Caro maestro e Gian burrasca. Nel 2004 partecipa all'Isola dei Famosi, mentre di recente ha preso parte al Grande Fratello Vip 4, mentre l'edizione successiva è stata opinionista. Ha partecipato anche a Pechino Express.

Sentimentalmente è legata a Pietro Delle Piane, con cui ha partecipato anche a Temptation Island. L'uomo è anche entrato nella casa del Gf per ribadire l'amore per la Elia, dopo esser stato ripreso da alcuni paparazzi in un momento di svago insieme alla sua ex, Fiore Argento, sorella di Asia. I due, dopo una pausa di riflessione, sono tornati insieme.

