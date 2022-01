Stasera in tv, martedì 25 gennaio su Italia 1 c'è Back to school con Nicola Savino. Gli ospiti della puntata

25 gennaio 2022 a

a

a

Stasera, martedì 25 gennaio, alle 21,25 si torna tra i banchi di scuola con la penultima puntata di Back to school. Il programma, condotto su Italia 1 da Nicola Savino, mette alla prova volti noti del mondo della tv, dello sport e della musica, che torneranno in quinta elementare per fare l'esame di ammissione alle scuole medie. In totale saranno 25 coloro che ripeteranno la prova finale, e questa sera, durante la terza puntata, ci saranno cinque ingressi e un ripetente. Ma andiamo a vedere chi saranno gli alunni sui banchi di quinta elementare.

Luca Barbarossa e la musica dei Beatles stasera a Un'ora sola vi vorrei

Questa settimana i ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno Antonella Elia, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta. Inoltre, rimandato dalla puntata precedente, Totò Schillaci. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame.

Stasera torna Cartabianca, anche Matteo Renzi tra gli ospiti

Gli alunni, infine, verranno messi alla prova da una Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari. I docenti sottoporranno i ripetenti a varie prove, tra cui quella finale. Al termine di quest'ultima, verrà decisa la sorte di ciascun alunno ripetente: chi avrà risposto correttamente alle varie domande sarà promosso, gli altri, invece, rimandati alla puntata successiva. Settimana scorsa è toccato a Totò Schillaci, l'ex bomber della nazionale che ha incantato l'Italia intera nelle Notti Magiche di Italia '90. Riuscirà questa sera a superare la prova finale e a non ripresentarsi tra i banchi di scuola? Ci saranno altri alunni che ripeteranno l'esame o non ci saranno problemi? Per scoprirlo, appuntamento alle 21,25 su Italia 1.

Torna Ulisse e Alberto Angela commemora la Shoah

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.