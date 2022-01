Stasera in tv, martedì 25 gennaio su Rai 3 Cartabianca con Bianca Berlinguer: anche Renzi tra gli ospiti

25 gennaio 2022 a

a

a

Su Rai 3, questa sera martedì 25 gennaio, consueto appuntamento con Cartabianca, il programma in onda alle 21,20. Tema della serata, visto il momento, saranno le elezioni del nuovo presidente della Repubblica, e non mancheranno ospiti illustri per dibattere sull'argomento. Chi succederà a Sergio Mattarella? Proverà a dare una risposta anche Matteo Renzi, tra gli ospiti della puntata odierna.

Oltre al senatore e leader di Italia Viva, saranno in studio anche Paolo Mieli, il direttore de Il Giornale Augusto Minzolin, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, i medici Matteo Bassetti direttore Clinica Malattie infettive San Martino di Genova, Luca Richeldi direttore Pneumologia Policlinico Gemelli di Roma e Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Istituto Galeazzi di Milano, la giornalista e portavolce Rete Nazionale Scuole in presenza Maddalena Loy, Fabio Dragoni de La Verità, Francesca Fagnani, Greta Mauro e Mauro Corona. Tra i temi quindi anche la pandemia da Covid 19 e le scuole, che si alternano tra didattica a distanza e presenza a causa dei numerosi contagi tra i più giovani, ma anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al timone del programma, come sempre, Bianca Berlinguer, una delle giornaliste più apprezzate della tv italiana. Nata a Roma il 9 dicembre 1959 (sotto il segno del Sagittario), è figlia dello storico segretario del Pci, Enrico Berlinguer, e di Letizia Laurenti. Ha tre fratelli, Laura (moglie del giornalista Luca Telese), Maria Stella e Marco. La sua formazione è legata alle scienze umanistiche, visto che si è laureata in Lettere a Roma. Bianca è una giornalista e conduttrice televisiva molto apprezzata dal pubblico del piccolo schermo, in particolar modo per il programma in onda questa sera su Rai 3.

