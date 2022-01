Eva Robin's, chi è: l'attrice e cantante transgender, l'amore e il teatro con Pino Ammendola

25 gennaio 2022 a

a

a

Tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda dalle 14 alle 16 su Rai 1 ci sarà anche Eva Robin's. L'attrice e cantante transgender sarà oggi - martedì 25 gennaio - nel salotto pomeridiano del primo canale televisivo italiano con alla conduzione Serena Bortone. Il programma ieri non era andato in onda per l'avvio dei lavori dell'elezione del presidente della Repubblica, ma oggi torna come sempre ad accompagnare i pomeriggi degli italiani. Ma chi è Eva Robin's, l'ospite odierno?

Tony Sperandeo, chi è: la moglie morta suicida, la nuova vita con Barbara, Palermo e la serie con Ficarra e Picone

Eva Robin's, pseudonimo di Roberto Maurizio Coatti, è un'attrice, cantante e personaggio televisivo, nata il 10 dicembre 1958. E' conosciuta come cantante con il nome di Cassandra. Entra nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni Settanta, come corista di Amanda Lear, e contemporaneamente incide il suo primo singolo Disco Panther. La carriera da attrice inizia nel 1979, all'età di 32 anni, anche se il successo arriva più tardi, nel 1983 con Ercole, due anni dopo con Le avventure dell’incredibile Ercole e infine con Belle al bar nel 1994. Il suo nome d'arte, Eva, arriva direttamente da Eva Kant del fumetto Diabolik, mentre il cognome, Robin's è stato deciso durante una vacanza mentre un amico stava leggendo un libro di Harold Robbin. Nel 1991 è stata scelta da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo per condurre la trasmissione preserale di Italia 1 Primadonna, seppur tra le mille polemiche derivate dal fatto che la Robin's fosse transgender. Nal 1993 esordisce anche a teatro, dove oggi è in scena con Lettere a Yves, la lettura scenica delle Lettere a Yves Saint Laurent di Pierre Bergé con Pino Ammendola.

Pino Ammendola, chi è: l'attore festeggia i 70 anni a teatro con Eva Robin's

Tornando al suo essere transgender, dall’età di circa tredici anni dice alla famiglia di sentirsi femmina. A sedici anni incontrò un vicino che era farmacista e che la introdusse agli ormoni femminilizzanti che le bloccarono lo sviluppo dei caratteri secondari maschili mentre, al contrario, favorirono lo sviluppo di seni e forme femminili. Ha sempre ammesso, inoltre, di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia. Ha una relazione con una donna, di cui non si conosce l'identità, da più di 25 anni, e nel 2019, durante il programma Vieni da me, ha affermato di voler convogliare a nozze.

Serena Bortone con la mascherina in tv, Bassetti: "Non dovrebbe portarla"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.