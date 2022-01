Delia Duran, chi è la moglie di Alex Belli: le botte dell'ex marito, la bisessualità e il sesso a tre

24 gennaio 2022 a

Delia Duran in pochi giorni è diventata una delle concorrenti più al centro dell'attenzione del Grande Fratello Vip 6. il reality in onda su Canale5 e condotto da Alfonso Signorini. D'altronde non poteva essere altrimenti perché la modella e attrice venezuelana anche nei mesi precedenti è stata assoluta protagonista del GF Vip complice il flirt che il marito Alex Belli - concorrente squalificato a fine dicembre - ha tessuto nella casa con Soleil Sorge. Ora la bella Delia, 33 anni, è dentro la casa più spiata d'Italia e chissà cosa altro regalerà al pubblico. Inizialmente diede fiducia al marito, poi cercò di farlo ingelosire, quindi abbandonò la casa come segno di rottura. Poi un altro perdono e ancora un altro litigio. E dentro la casa - inaspettatamente - ha fatto amicizia proprio con Soleil, così tanto quasi da baciarsi. Mentre Belli fuori dalla casa annuncia di voler pensare solo a se stesso. Tutta finzione o realtà? Chissà.

All'anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, nata a Mérida, sin dalla tenera età è una grande appassionata di recitazione e da bambina ha iniziato a fare l’attrice per diverse telenovelas. L’esperienza italiana le ha permesso di consacrare il suo successo come fotomodella, sino alla grande avventura televisiva nella serie Il bello delle donne (dove ha interpretato il ruolo di Elena). Ha recitato anche ne L’onore e il rispetto Ultimo capitolo, vestendo i panni di Michela. Per quanto riguarda la vita privata, Delia Duran ha alle spalle un matrimonio finito. La modella ha accusato l’ex marito di averla picchiata e derubata in una vecchia intervista a Domenica Live. Attualmente è legata appunto ad Alex Belli, con un rito celebrato nel 2021 a giugno a Como, dove la loro storia è iniziata. Ora però la crisi.

Recentemente la stessa Delia ha rivelato da Barbara D'Urso di essere bisessuale. Mentro dentro la casa ha rivelato di aver fatto sesso a tre con Alex Belli e un'altra donna, una confessione hot fatta a Manila Nazzaro. "Con Alex ti confesso che con un'altra donna una volta l'abbiamo fatto" ha detto.

