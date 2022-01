Grande Fratello Vip, chi sono i nuovi concorrenti: Antonio Medugno, Gianluca Costantino ed Edoardo Donnamaria

24 gennaio 2022 a

Nuovi arrivi al Grande Fratello Vip. Come anticipa Tv Blog nelle prossime ore entreranno nella casa due nuovi concorrenti, forse tre. Alfonso Signorini e i suoi autori hanno optato per personaggi poco vip nel senso che sono poco conosciuti al grande pubblico della televisione. Si tratta di Antonio Medugno - modello e tiktoker - e di Gianluca Costantino, miglior amico di Alessandro Basciano già dentro la casa. A loro due dovrebbe aggiungersi anche Edoardo Donnamaria, uno dei collaboratori di Barbara Palombelli a Forum e speaker di Rtl. Ma chi sono i prossimi tre concorrenti?

Antonio Medugno, napoletano 23 anni, è un modello e tiktoker (vanta 3 milioni di follower). Nel 2019 ha partecipato anche a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista ed ex Miss Italia Clarissa Marchese. Blindata la sua vita privata: si conosce solo il suo grande amore per un cane barboncino. Gianluca Costantino invece ha 34 anni ma è anche lui napoletano. Si occupa di finanza ma fa anche il persona trainer e risulta essere famoso esclusivamente per essere uno dei migliori amici di Alessandro Basciano, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed ex corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche. Al momento, Basciano sta vivendo un infuocato flirt con la coinquilina Sophie Codegoni, anche lei ex tronista della De Filippi. Sui social, al momento, ha poco più di 20mila followers.

Edoardo Donnamaria, 27 anni, romano, è probabilmente il volto più conosciuto dei tre essendo uno dei collaboratori di Barbara Palombelli a Forum e speaker di Rtl. Laureato in giurisprudenza, fisico statuario anche lui, affascinante, tenterà la strada della celebrità da solo. Potrebbe entrare nella puntata successiva rispetto agli altri due nuovi concorrenti. Intanto stasera 24 gennaio 2022 saluterà Manuel Bortuzzo come ormai annunciato da qualche giorno. Ecco il perché dei nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia.

