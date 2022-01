Quarta Repubblica, ampio spazio alla corsa al Quirinale: stasera in tv 24 gennaio su Rete4

24 gennaio 2022 a

Stasera in tv - lunedì 24 gennaio 2022 - consueto appuntamento con Quarta Repubblica (ore 21,20), il talk show di politica ed economica condotto su Rete4 dal giornalista Nicola Porro. Nella puntata odierna ampio spazio all'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica con il resoconto dei retroscena della prima votazione. Una votazione strategica probabilmente per riuscire a concretizzare il nome del prossimo titolare del Quirinale nei prossimi giorni. Una giornata, quella odierna, scandita da una serie di incontri tra i vari rappresentati dei partiti, scattati con il confronto tra Draghi e Salvini. Il premier dunque ha deciso di uscire dall'immobilismo e Quarta Repubblica proverà a capire quali sono le tracce lasciate da tutti i vari incontri.

Non solo elezioni per il Presidente della Repubblica. La puntata dedicherà una pagina alle ultime misure anti-Covid e ci sarà un approfondimento sull’inchiesta per traffico di influenze illecite che vede tra gli indagati il fondatore del M5S Beppe Grillo e l’armatore Vincenzo Onorato. In studio il direttore de Il Riformista, Piero Sansonetti, l’editorialista de La Verità Daniele Capezzone e Hoara Borselli.

Tra gli ospiti di stasera: i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Alessandro Sallusti, Augusto Minzolini, Federico Rampini, Stefano Cappellini, Francesca Fagnani e Daniela Vergara. E ancora, il politico di lungo corso e sindaco di Benevento Clemente Mastella, il costituzionalista Alfonso Celotto e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Non mancheranno i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

