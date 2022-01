Stasera in tv lunedì 24 gennaio, su Italia 1 Freedom oltre il confine. Le anticipazioni

24 gennaio 2022 a

Freedom oltre il confine, torna stasera in tv, lunedì 24 gennaio, su Italia 1. Inizio alle ore 21.20 per il programma condotto da Roberto Giacobbo. Diamo uno sguardo alle anticipazioni della puntata. Giacobbo vola in Portogallo, a Tomar, sulle tracce dei Templari. In uno dei siti storici più affascinanti del mondo, alla ricerca della verità sulla leggenda dei cavalieri. E' proprio qui che si trova quello che era il loro castello. La chiesa all'interno, a pianta circolare, permetteva ai templari di seguire la messa senza dover scendere da cavallo. Tra le curiosità la Finestra Manuelina che sembra ideata da Dio in persona.

Continua il viaggio nei segreti della mente e stavolta farà tappa in quella che viene definita la Sindrome del Campione. Chi non vorrebbe esserlo? Ma c'è un vero e proprio rapporto tra primeggiare, magari in uno sport, e la felicità? Genitori e figli come vivono una competizione? Provano gli stessi sentimenti? Freedom, inoltre, sarà di nuovo in Sicilia. Questa volta per visitare La Gurfa che sorge nell'estrema provincia di Palermo. Per secoli è stato considerato un deposito agricolo, ma le dimensioni monumentali e l'enorme cupola di roccia fanno pensare che ci abbia messo mano l'uomo. Giacobbo racconta l'affascinante ipotesi che potrebbe essere la tomba di re Minosse.

Un servizio è invece dedicato all'ipotesi che esistano davvero vite precedenti e reincarnazioni. Giacobbo incontra Angelo Bona, uno dei massimi esperti di ipnosi regressiva del nostro Paese. Non è solo l'occasione per parlare con un esperto del settore, ma proprio per proporre al grande pubblico una vera e propria seduta regressiva. A San Marino l'ultimo appuntamento con il Museo delle Curiosità. Stavolta l'attenzione si focalizza sulla collezione di forbici da dita, copri unghie cinesi e un orologio a odori. Ancora una volta, dunque, una puntata che si annuncia particolarmente intensa e che propone servizi su temi in parte curiosi ma soprattutto misteriosi.

