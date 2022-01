Report, inchiesta esclusiva sulla strage di Bologna. Stasera in tv 24 gennaio su Rai3

24 gennaio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 24 gennaio 2022, va in onda un'altra puntata di Report il programma d'inchiesta di Rai3 (ore 21,20) condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata odierna darà molto spazio alla strage di Bologna.

Report aprirà dunque la puntata con un'inchiesta esclusiva dal titolo Ufficio Bombe, un reportage realizzato da Paolo Mondani con collaborazione Roberto Persia, che ha lo scopo di chiarire alcuni punti della tragica strage di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980 e che provocò 85 morti e 200 feriti. I telespettatori potranno quindi ascoltare le parole di testimoni storici, esponenti dell’eversione nera, collaboratori di giustizia, dirigenti dei servizi segreti dell’epoca e magistrati. L'obiettivo è chiarire alcuni punti della vicenda rimasti inevasi.

Non sarà però l'unica inchiesta quella sulla strage di Bologna. I telespettatori potranno seguire altre due inchieste interessanti. Una è intitolata Radio Pechino e metterà in luce un network di radio in lingua cinese che sta continuando a prendere piede in Europa sfruttando le debolezze dell’Ue. Un altro è Tutto fumo e indaga sugli aromi aggiunti nei prodotti di tabacco che possono aumentare l’attrattività dei prodotti a base di tabacco rendendoli molto più accattivanti anche per i giovani. Spazio poi a un approfondimento sulle elezioni del presidente della Repubblica (Report ripercorre alcune tappe della carriera e della vita di Berlusconi, avvalendosi anche della testimonianza di Noemi Letizia, di Emilio Fede e altri ospiti). Infine reportage su come girano le ambulanze in convenzione con i parlamentari.

