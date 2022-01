Grande Fratello Vip, stasera in tv 24 gennaio su Canale5. Le anticipazioni: il triangolo Soleil-Delia-Alex, entrano due nuovi concorrenti

24 gennaio 2022 a

Stasera in tv - lunedì 24 gennaio 2022 - torna il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Il reality - in onda su Canale5 dalle ore 21,40 e condotto da Alfonso Signorini - proporrà anche stasera sorprese, confronti, colpi di scena e, secondo le anticipazioni, anche due nuovi ingressi.

Ma andiamo per ordine. Nella casa più spiata d'Italia tiene sempre banco il triangolo tra Soleil Sorge (una delle concorrenti più forti del reality), l'ex concorrente Alex Belli e la new entry Delia Duran. L'attore è sposato con quest'ultima, ma dentro la casa ha avuto un flirt con Soleil. Dopo l'ultimo tweet di Belli ("Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola") ennesimo confronto con la moglie dentro la casa. Intanto Delia e Soleil, inaspettatamente, si sono avvicinate. Durante una festa a tema venezuelano dentro la casa le due hanno scherzato, ballato insieme mostrandosi complici e divertite. Sino a quando Soleil ha cercato di baciare Delia che si è mostrata divertita senza però cedere alla avances.

Ma al GF Vip non ci sono Delia e Soleil e i rispettivi rapporti con Belli. Va tenuta d'occhio anche la coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: i due sembrano arrivati al capolinea dopo l'ennesimo litigio. Alessandro reclama maggiori attenzioni e le ha dato della "buffona" per essersi avvicinata a Delia che nella precedente puntata lo aveva nominato. Intanto stasera dentro la casa è attesa la visita della sorella di Alessandro che nei settimanali ha criticato Sophie. E poi Soleil e Manila: il recente avvicinamento è propedeutico a una pace definitiva? Stasera poi sono previsti due nuovi ingressi, due “bononi” come ha detto Signorini. I due papabili nuovi concorrenti del reality sono Antonio Modugno, modello e tik toker, e Gianluca Costantino indossatore e consulente finanziario.

