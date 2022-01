Oggi è un altro giorno, perché non va in onda la trasmissione di Serena Bortone

24 gennaio 2022 a

Oggi è un altro giorno - il talk show pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai1, programma in onda dalle 14 alle 15,50 dal lunedi al veneri, non andrà in onda. La puntata odierna - lunedì 24 gennaio 2022 - è stata annullata perché Rai1 darà spazio alla diretta dell'elezione del presidente della Repubblica. Quando tornerà dunque in onda? Dipenderà da quando ci sarà la fumata bianca per il Quirinale. Il programma infatti è sospeso sino all'elezione del presidente della Repubblica.

Il programma si occupa di attualità, alternando interviste a personaggi famosi dello spettacolo, scrittori, attori di fiction. Ma lascia spazio anche alla politica e all'emergenza Covid. In questa occasione la rete ammiraglia ha preferito una diretta non stop - tra un telegiornale e l'altro - anziché aprire finestre nei vari programmi.

Nella scorsa settimana Serena Bortone ha condotto con la mascherina. Una situazione che le ha portato alcune critiche, a iniziare da quella in diretta del virologo Matteo Bassetti che di fatto l'ha rimproverata di un comportamento che secondo lui non è corretto in quanto manderebbe un cattivo esempio al pubblico italiano esasperato dalla situazione legata alla pandemia. Bortone infatti ha condotto con la mascherina Ffp2 essendo entrata in contatto con un positivo. “Lei non ha avuto un contatto diretto. Questa persona aveva la mascherina e addirittura la visiera” ha detto Bassetti. “Allora io dovrei vivere con la mascherina perché tutti i giorni incontro un positivo. La gente non ne può più di queste regole, non le comprende. Cerchiamo di uscire dalla burocratizzazione del Covid. Misure che oggi sono anacronistiche”, aveva poi aggiunto il noto virologo. La conduttrice aveva risposto a queste affermazioni del virologo rivelando di essere “un soldato dell’azienda” e poi sottolinenando che “la definizione di contatto stretto non è chiara”.

