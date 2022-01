Quirinale, Amadeus: "Sarebbe bello avere il nuovo presidente della Repubblica sul palco del Festival di Sanremo"

Julie Mary Marini 24 gennaio 2022 a

a

a

“Magari il nuovo presidente della Repubblica accettasse il mio invito sul palco dell’Ariston di Sanremo". Lo ha detto Amadeus in collegamento con Radio Rtl 102.5. Il noto conduttore e showman è intervenuto per parlare dell'ormai prossimo Festival della canzone italiana e il discorso è scivolato sulla corsa per il Quirinale. Amadeus non crede che il nuovo presidente possa accettare un invito del genere: "Ne dubito, ma sarebbe una cosa molto bella. Credo che l’importante è che si possa dare un segnale forte al Paese".

Spunta il nome di Elisabetta Belloni. Ecco chi è la capa degli 007 italiani. La sua brillante carriera

Amadeus ha sottolineato che "è un ruolo molto importante. In questo momento di grande difficoltà e smarrimento da parte della gente, avere un presidente della Repubblica che ci dia certezze come Mattarella è importante” e ovviamente presentarsi sul palco di Sanremo, secondo Amadeus, e molti italiani, sarebbe un bel segnale di vicinanza al popolo. Naturalmente non può accadere e non accadrà mai. I presidenti della Repubblica osservano sempre protocolli molto rigidi ed è davvero difficile che partecipino a eventi come il Festival, anche se solo come presenza. Certo, a volte l'impensabile accade. Chi l'avrebbe mai detto, per esempio, che un Pontefice uscisse dal Vaticano per andare in un negozio di dischi? Eppure Papa Francesco l'ha fatto. Del resto il mondo cambia, progredisce e a volte la storia riesce a incontrare personaggi che hanno addirittura la capacità di rivoluzionare protocolli centenari.

Quirinale, l'elezione del presidente della Repubblica: come si vota, gli orari e il quorum. La guida

Non sarà così questa volta. Il Paese sta attraversando il momento più difficile dal Dopoguerra. In questa fase ha bisogno della massima compattezza e competenza per cercare di superare i disastri del Covid 19 e tutti i problemi economici, accentuati proprio dalla pandemia. L'Italia nella sua storia non è ancora riuscita a eleggere una donna alla guida del Paese, figuriamoci se si possa pensare che un presidente della Repubblica, tra l'altro appena eletto, salga sul palco del Festival di Sanremo.

Ipotesi Riccardi dopo vertice centrosinistra. Ma Renzi dice no

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.