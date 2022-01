L'Eredità, Marco campione il 23 gennaio 2022 ma perde alla Ghigliottina

23 gennaio 2022 a

a

a

Bella puntata quella de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 nella fascia serale che precede il telegiornale delle ore 20, andata in onda oggi domenica 23 gennaio 2022. Nuovo campione per il programma condotto - ormai dal 2018 - da Flavio Insinna: si tratta di Marco.

L'Eredità, Riccardo nuovo campione: alla Ghigliottina è senza cartuccia

Alla Ghigliottina il nuovo campione ci arriva con 90mila euro che - dopo alcuni dimezzamenti - diventano 22.500. Le parole che Marco deve "legare" sono Adamo, alzare, ignoranza, labbra e libri proibiti. Il concorrente, prova a risolvere con il termine mela, ma la parola vincente è indice.

L'Eredità, Angelo campione per la terza volta: alla Ghigliottina serviva una prova da... extraterrestre

Al triello si presentano Angelo - già tra volte campione - e Riccardo, il campione in carica, ma è la new entry Marco a spuntarla rispondendo alla domanda finale sui segreti delle piramide: dentro la parete di Chefren cosa è possibile vedere su una parte della camera sepolcrale? La risposta esatta è la firma dell'archeologo scopritore che permette al neo campione di andare al gioco finale con un bel bottino di 90mila euro.

L'Eredità, Angelo ancora campione ma sbaglia un semplice "ritocco"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.