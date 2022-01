Giuseppe Tornatore, un premio Oscar quasi all'esordio e ora il docufilm su Ennio Morricone. Carriera e vita privata

23 gennaio 2022 a

Giuseppe Tornatore - oggi domenica 23 gennaio 2022 - è ospite di Che tempo che fa, la trasmissione di Rai3 condotta da Fabio Fazio. Il regista originario di Bagheria, in Sicilia, parlerà del suo ultimo lavoro, il film Ennio una sorta di docufilm e lettera d'amore in memoria del mitico Ennio Morricone, in sala dal prossimo 17 febbraio.

Tornatore, 65 anni, fin da giovane manifesta una forte attrazione per la recitazione e la regia. A soli sedici anni riesce a mettere in scena a teatro opere di maestri come Luigi Pirandello e Eduardo De Filippo, si accosta poi a documentari e televisione e nel frattempo viene anche eletto nel consiglio comunale della sua città, Bagheria. In tv il suo esordio arriva nel 1981 con un documentario mentre da regista la sua prima pellicola è Il camorrista (1986), tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Marrazzo e incentrato sulla storia del noto boss della camorra Raffaele Cutolo (nel film chiamato 'O Professore 'e Vesuviano). Tornatore fa subito centro perché il film gli vale subito il Nastro d'argento al miglior regista esordiente. Poi con Nuovo Cinema Paradiso raggiunge addirittura l'Oscar nel 1989. Proprio con questa opera inizia una prolifica collaborazione proprio con Morricone. Non mancano negli anni successivi altre grandi pellicole: Una pura formalità (1994), L'uomo delle stelle (1995) con cui vince il David di Donatello e il Nastro d'Argento, La leggenda del pianista sull'oceano (1999) che gli vale un altro David di Donatello e due Nastri d'argento. Poi ancora Malèna (2000), La sconosciuta (2006) premiato con tre David di Donatello, Baaria (2009).

Per quanto riguarda la vita privata, Tornatore è sposato con Roberta Pacetti e la coppia ha avuto una figlia (Bianca). Nel 2017 - in pieno Metoo e del caso Harvey Weinstein, venne accusato da Miriana Trevisan di molestie sulla rivista Vanity Fair. Nessuna denuncia formale fu sporta dalla showgirl, mentre il regista la citò in giudizio per il risarcimento dei danni da diffamazione.

