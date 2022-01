Carolina Marconi, chi è: l'amore per Alessandro, il tumore e il nuovo libro

23 gennaio 2022 a

a

a

Carolina Marconi è un'attrice e showgirl venezuelana, naturalizzata italiana, nata a Caracas il 14 aprile 1978. Il padre, scomparso nel 2011, è stato un diplomatico italiano-eritreo, così per i suoi impegni la famiglia si è trasferita in Italia quando Carolina era giovanissima. Studia al liceo linguistico di Colleferro e, nel 1997, debutta come valletta a Beato tra le donne. La vera notorietà però arriva nel 2004, quando partecipa al Grande Fratello. Durante l'edizione del reality si fidanza con Tommy Vee, un dj divenuto famoso dopo la fine del GF e disco d'oro nel 2005. La loro relazione però finisce pochi mesi dopo, a luglio 2005. In seguito partecipa a vari programmi tv come valletta, posa senza veli per la rivista For Men e, infine, recita in alcune fiction e film: tra questi ci sono Un posto al sole d'estate e Matrimonio al sud.

Federico Lauri Fashion Style, chi è il parrucchiere dei vip: malattia, fidanzata e prezzi

Carolina è fidanzata con l'ex calciatore Alessandro Tulli, ex attaccante di squadre come Salernitana, Lecce e Triestina. I due stanno insieme da alcuni anni, ma nell'ultimo periodo il legame si è molto rafforzato dopo che Carolina ha scoperto di avere un tumore al seno. Come ha raccontato la giovane showgirl in una intervista, "una settimana fa ho tolto la cannula della chemio ed è stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati positivi, come il rafforzamento della nostra coppia. Stiamo insieme da tanto tempo, un anno e mezzo fa avevamo deciso di avere un bambino che però non è arrivato. Allora volevamo provare con la fecondazione assistita. Fatti tutti gli esami, mancava solo la mammografia, che però ha datola diagnosi del tumore".

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, chi sono: il matrimonio, il figlio e il segreto Covid al Gf Vip

Raccontando del momento della scoperta della malattia, Carolina ha raccontato di "essere scappata dall'ufficio e sono andata a piangere nel bar della clinica. Quando è uscito Alessandro gli ho detto che non avevo tempo di un tumore, perché dovevo fare un figlio". Adesso per lei è prevista una cura ormonale, anche se la sua speranza è sempre quella di diventare mamma. Intanto la showgirl ha deciso di raccontare il momento difficile nel libro Sempre con il sorriso.

Alessio Boni, l'amore e il matrimonio con una giornalista. Prima una storia malata e tanta gavetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.