Aldo Montano, l'amore per Olga Plachina e due figli. Prima le relazioni con Mosetti e Arcuri

Aldo Montano ospite di Verissimo, il salotto televisivo di Canale5 con Silvia Toffanin alla conduzione, nella puntata di oggi domenica 23 gennaio 2022. Con l'intramontabile campione di scherma anche la moglie Olga Plachina, atleta russa, con cui insieme hanno due figli: Olympia e Mario.

Prima di "sistemarsi" sentimentalmente pero Ald0 è stato un autentico rubacuori. Montano ha infatti avuto relazioni con alcune delle donne più conosciute del mondo dello spettacolo. Su tutte vanno ricordate le storie con Manuela Arcuri, durò tre anni, e con Antonella Mosetti (sette anni). Aldo appartiene ad una famiglia di schermidori livornesi: Mario Aldo (il padre), Aldo (il nonno) e tre cugini del padre, Mario Tullio, Tommaso e Carlo, parteciparono a passate edizioni delle Olimpiadi sempre nella sciabola (ad eccezione di Carlo, l'unico fiorettista della famiglia), salendo tutti sul podio nella gara a squadre. Tutti gli schermidori della dinastia dei Montano, compreso Aldo, si sono formati nello storico Circolo Scherma Fides di Livorno, fondato da Beppe Nadi. Aldo, oltre alle medaglie olimpiche, ha vinto nell'individuale anche oro, argento e bronzo al Mondiale, l'oro all'Europeo e sei volte il titolo di campione italiano.

Lo schermidore originario di Livorno, 42 anni, in estate ha partecipato alla sua quinta Olimpiade. Nel 2004, ad Atene, vinse la medaglia d'oro individuale. ed è stato protagonista nelle altre edizioni nella prova a squadre riuscendo a vincere con l'Italia altre medaglie (una di argento e due di bronzo). Un percorso da fenomeno della sciabola, la sua specialità, che lo ha portato a partecipare anche a questi Giochi Olimpici come riserva nella prova a squadre. Ma in semifinale, a causa dell'infortunio di Samele, è salito in pedana è ha dato un contributo decisivo nella rimonta vincente contro la fortissima Ungheria. In autunno è stato protagonista al Grande Fratello Vip 6.

